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Онлайн-кинотеатр ivi разместил электронную почту в облаке LanCloud

Интеграция Инфраструктура

LanCloud объявила о том, что онлайн-кинотеатр ivi разместил электронную почту в ее облаке.

ivi.ru – российский онлайн-кинотеатр с аудиторией более 48 млн пользователей и выручкой 3,8 млрд руб. В компании работает более 600 сотрудников, которые ежедневно используют электронную почту на базе Microsoft Exchange в качестве основного средства корпоративных коммуникаций, взаимодействия с рекламодателями и другими контрагентами.

Ранее ivi арендовал сервис Exchange у одного отечественного облачного провайдера, который со временем перестал удовлетворять потребностям бизнеса. Использовалась устаревшая версия Exchange 2010, которую провайдер не желал обновлять, размер почтовых ящиков был ограничен в 10 ГБ, чего было недостаточно в современных реалиях, отсутствовала интеграция с корпоративной службой каталогов. Но, самое главное, совершенно не устраивало качество технической поддержки, длительное время реакции и нежелание решать технические проблемы в работе сервиса, которые зачастую сказывались на работе бизнеса компании.

В результате руководством «Иви.ру» было принято решение о смене поставщика сервиса Exchange.

«Изучив более 20 имеющихся на рынке предложений, как среди российских, так и среди иностранных провайдеров, по совокупности характеристик был выбран облачный сервис Cloud Exchange от компании LanCloud. Компания LanCloud предложила самую современную версию Exchange 2019, объём ящиков 100 ГБ на пользователя при практически той же самой цене, антивирусную защиту Kaspersky, а также интеграцию сервиса с корпоративным Active Directory». – сказал технический директор «Иви.ру» Евгений Россинский.

Изначально проект по миграции был запланирован на следующий квартал, но во время очередного серьёзного сбоя в работе сервиса у старого поставщика, «Иви.ру» в конце рабочего дня был вынужден обратиться в LanCloud с задачей максимально оперативного запуска почтового сервиса в продуктивную работу.

LanCloud в экстренном режиме выполнил подключение и настройку сервиса за 1 ночь, а затем в течение недели произвёл миграцию всей почты с серверов предыдущего провайдера и настроил интеграцию с службой каталогов Active Directory в инфраструктуре заказчика.

В результате ivi.ru получило современную надёжную систему корпоративной почты, а также качественную техническую поддержку.

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