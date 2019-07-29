Завод Samsung оказал поддержку Обнинскому атомному марафону

Завод Samsung Electronics в Калужской области поддержал Обнинский атомный марафон. Масштабный легкоатлетический забег традиционно проводится в день города Обнинска – 27 июля. Три года подряд завод Samsung Electronics является официальным спонсором одного из главных спортивных событий региона. Более 1,2 тыс. человек были зарегистрированы в качестве участников марафона в 2019 г.

В этом году завод Samsung Electronics предоставил в призовой фонд мероприятия, а также для розыгрыша среди участников марафона более 30 телевизоров на сумму более полумиллиона руб. Кроме этого, компания организовала на площадке мероприятия демо-зону и зону отдыха. В выставочной зоне Samsung были представлены образцы продукции завода – телевизоры Samsung The Frame и стиральные машины Addwash. В одном из шатров Samsung, который находился на финише забега, участники и гости марафона могли утолить жажду и подкрепиться мороженым. В качестве марафонцев и волонтеров в мероприятии участвовало около 100 сотрудников завода Samsung Electronics.

«Популяризация спорта и здорового образа жизни – неотъемлемая часть корпоративной философии Samsung. На протяжении многих лет Samsung является Всемирным Олимпийском партнером. В России Samsung активно поддерживает юниорский спорт. Компания постоянно разрабатывает и внедряет решения для здорового образа жизни. Для нас большая честь быть постоянным партнером Обнинского атомного марафона, который вот уже четвертый год подряд объединяет сотни неравнодушных к спорту людей. Мы рады, что такие инициативы существуют и реализуются с большим успехом. Уверен, что в будущем популярность марафона будет только расти», – отметил генеральный директор завода Samsung Electronics в Калужской области Ли Юнчжик.

Завод Samsung Electronics в Калужской области принимает участие в общественной жизни региона, поддерживая различные экологические, социальные, спортивные и образовательные проекты. Так, в 2014 г. совместно с Калужским благотворительным фондом «Волонтеры – детям» был реализован проект дополнительного образования для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, на базе центра для детей с ограниченными возможностями здоровья «Попутный ветер» в Калуге была создана детская кулинарная студия Samsung Smart Kitchen. Завод Samsung полностью оснастил кухню необходимой бытовой техникой и разработал дизайн помещения кулинарной студии, полностью отвечающей требованиям к проведению обучающих занятий для детей. В 2015 г. завод Samsung предоставил стиральные машины Samsung Обнинскому институту атомной энергетики НИЯУ МИФИ для использования в студенческих общежитиях. В августе 2018 г. в честь десятилетия завода прошел день семьи.

Помимо этого, завод поддерживает Панскую школу-интернат в Малоярославецком районе Калужской области, каждые полгода на заводе проводится день донора.

Завод Samsung Electronics в Калужской области был открыт 4 сентября 2008 г. на севере региона в Боровском районе. Объем инвестиций в предприятие составил более $250 млн. Общая площадь производственных цехов завода достигает 40,6 тыс. кв. м. В заводской комплекс входят мощности, на которых собирается готовая продукция, цех производства печатных плат и микросхем и цеха термопластового литья. На заводе производятся телевизоры, мониторы и стиральные машины Samsung, предназначенные для продажи в России, странах СНГ и для экспорта в страны Европы. С ноября 2018 г. предприятие производит 8К QLED-телевизоры Q900R с диагоналями 75 и 85 дюймов. В 2019 г. планируется увеличение объемов производства QLED-телевизоров. Кроме того, на территории завода расположен логистический хаб SRDC – главный складской центр для всей продукции Samsung, импортируемой в Россию. Предприятие обеспечивает работой более 1 тыс. жителей региона, в том числе жителей близлежащих городов Калужской области (Обнинск, Боровск, Балабаново, Жуков, Протва, Ермолино, Малоярославец, Калуга) и Наро-Фоминского района Московской области.