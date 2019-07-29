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«Техлаб» модернизировал биомедицинскую платформу Galenos

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«Техлаб» модернизировал свою флагманскую ИТ-платформу Galenos, предназначенную для управления биомедицинскими данными пациентов, их маршрутизации и выдачи рекомендаций о назначении терапии и ходе лечения.

В рамках развития платформы реализованы зарубежные стандарты терапии сарком мягких тканей NCCN Clinical Practice Guidelines (принципы клинической практики NCCN в онкологии). Врачи петербургских медучреждений, занимающиеся диагностикой и лечением этого заболевания, прежде всего, специалисты НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова, смогут использовать полученные данные для сравнения российского и зарубежного медицинских подходов.

Саркомы – группа новообразований, которые развиваются в мышцах, синовиальных оболочках, сухожилиях, жировой ткани. На саркомы мягких тканей приходится менее 1% всех злокачественных опухолей, подсчитали аналитики. На сегодняшний день известно более 50 разновидностей сарком мягких тканей.

Из-за того, что заболевание достаточно редкое, а его разновидностей – много, оно требует особого подхода к лечению: назначение терапии может серьезно отличаться в зависимости от типа саркомы, ее локализации, степени поражения тканей и костей. При этом специалистов, способных выявить и эффективно провести лечение сарком, в Петербурге не так много, а подробных данных о заболевании и источников, которые помогли бы врачам, в российской медицинской практике почти нет.

Чтобы российские врачи смогли сравнить глобальные практики диагностики и лечения сарком с отечественными, российский разработчик «Техлаб» внес данные об американских принципах клинической практики в онкологии (стандарты NCCN) в рекомендательные сервисы на своей флагманской платформе Galenos. Платформа Galenos предназначена для сбора и обработки информации о тяжелобольных пациентах, их маршрутизации и выдачи рекомендаций врачам об оптимальных методах лечения заболевания, и расширение числа нозологий в ней позволит врачам-онкологам более комплексно анализировать диагноз пациентов и назначать наиболее адекватную терапию.

Руководство NCCN по клинической практике в онкологии (NCCN Guidelines), разработанное некоммерческим альянсом ведущих онкологических центров США (NCCN), по сути, документирует, как обеспечить всем онкологическим пациентам профилактические, диагностические, лечебные услуги и уходовые процедуры, которые должны привести к оптимальным результатам лечения. Клинические стандарты – набор руководящих принципов, в которых подробно описывается оптимальная последовательность врачебных решений о назначении и ходе терапии рака – применяются при лечении 97% случаев онкологии для пациентов из Соединенных Штатов, в том числе с саркомой.

«Отечественные алгоритмы лечения заболеваний и клинические стандарты, принятые на министерском уровне, содержат в себе рекомендации по выбору типа терапии, а также хранят данные о сочетаемости ЛП между собой и их побочных действиях на организм пациента. В отличие от них, американские стандарты NCCN ориентированы на организацию стратегии лечения пациента и не дают конкретных указаний о том, как именно его проводить. Это принципиальное отличие, которое врачебное сообщество сможет изучить подробно благодаря внесению новой нозологии в Galenos», — сказала Анна Чеснокова, менеджер медицинских данных в компании «Техлаб».

Система поддержки принятия врачебных решений на базе Galenos уже помогает специалистам в управлении биомедицинскими данными пациентов с меланомой и еще порядка 200 онкогематическими, ревматическими и всеми онкологическими диагнозами в нескольких специализированных медицинских учреждениях Петербурга.

«Это совершенно новый этап в развитии платформы Galenos. Интеграция зарубежных клинических рекомендаций в систему, которая исторически адаптирована к отечественным медицинским практикам, позволяет говорить о том, что платформа хорошо масштабируется и модернизируется в соответствии с потребностями врачей. Кроме того, добавление такой редкой нозологии, как саркомы, существенно расширяет область ее применения в современных клинических практиках, связанных с онкологией», — отметила Анна Чеснокова.

«Саркомы – это редкие и высоко злокачественные новообразования, которые не всегда правильно лечатся и диагностируются в региональных медицинских организациях, которые не специализируются на данном типе новообразований. Система поможет врачам определиться с тем необходимым объемом обследований, которые позволят правильно поставить диагноз и направить пациента по пути маршрутизации в специализированное лечебное учреждение», – отметил Юрий Игоревич Комаров, заведующий организационно-аналитическим отделом НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова.

Планируется дальнейшее расширение числа нозологий, доступных на платформе Galenos.

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