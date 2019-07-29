«Почта Mail.ru» появится в бортовой системе КАМАЗа

Mail.ru Group внедрит свой почтовый сервис в бортовую информационную систему (БИС) КАМАЗ, производство которых начнется осенью 2019 г. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Mail.ru Group. В будущем Mail.ru рассматривает возможность адаптации других сервисов компании для автомобильного рынка.

БИС КАМАЗ поддерживает все функции обновленной «Почты Mail.ru». В их числе система Smart Reply, которая подсказывает варианты моментальных ответов, основываясь на тексте входящего письма. С помощью «умных ответов» удобно общаться прямо из кабины автомобиля, например, находясь на заправке или парковке.

Водителям КАМАЗа станет доступен сервис оплаты штрафов ГИБДД в один клик и другие платежные функции «Почты Mail.ru». Для оплаты штрафов не нужно переходить на сторонние ресурсы, вся важная информация с фотографиями и отметкой на карте места нарушения приходит в письме. Кроме того, прямо из кабины можно оплатить мобильную связь, коммунальные услуги или отправить денежный перевод.

Интерфейс «автомобильной» «Почты» аналогичен привычной пользователям версии для мобильных устройств. В приложении также легко настроить несколько почтовых аккаунтов, группировать письма по тематическим категориям, управлять рассылками.

В дальнейшем в Mail.ru не исключают создания «автоверсий» и других продуктов группы для поддержки российского авторынка.

«Многие водители грузовой техники, особенно магистральных маршрутов, проводят весь день за рулем, поэтому для них автокресло сопоставимо с рабочим местом в офисе, которое сложно представить без компьютера, а компьютер – без электронной почты. "Почта Mail.ru" для многих россиян стала сервисом, с которого началось их знакомство с интернетом и вообще миром технологий. Теперь мы повторяем этот путь, только перед нами уже не стационарный компьютер, а современная автотехника», – сказал Иван Мыздриков, директор по продукту «Почты Mail.ru».

«Развитие мультимедийных устройств и сервисов в грузовом транспорте в конченом счете ведет к оптимизации транспортных расходов и снижению потенциальных убытков. А грузовые автомобили — достаточно большой сегмент рынка. Парк грузовых автомобилей в России составляет более 3,7 млн единиц, среди которых КАМАЗ является наиболее популярной, известной маркой в России и значимым игроком в странах СНГ. Будущее несомненно в цифровизации грузовых перевозок, это тренд ближайших лет. Особенно приятно что отечественные производители обращают на ИТ-технологии большой внимание», – сказал руководитель проекта «Авто Mail.ru» Иван Юнин.

«"Почта Mail.ru" как онлайн способ обмена документами и сообщениями известна и доступна каждому. И мы учли это в нашем решении. Бортовая информационная система позволяет водителям следовать намеченному курсу, не скучать в дороге благодаря мультимедиа-возможностям (музыка, видео, радио), выходить в интернет, поддерживать связь с диспетчером, обмениваться документами по почте. БИС интегрирована с системой спутникового мониторинга транспорта ИТИС KAMAZ, что позволяет повысить эффективность работы автопарка до 20% за счет сокращения расходов на топливо, контроля качества вождения, оценки параметров автотехники, а также за счет оптимизации логистики, в том числе используя быстрые способы обмена информацией логиста с водителем в режиме онлайн», – сказал главный конструктор по инновационным автомобилям КАМАЗ Сергей Назаренко.