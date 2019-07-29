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«Иннодата» внедрила систему сквозного анализа онлайн-продаж в «Аэрофлоте»

Интеграция Внедрения

«Иннодата» сообщила о реализации проекта «Витрина данных онлайн-продаж» («Сквозная аналитика») в «Аэрофлоте». Система позволяет анализировать эффективность продаж через онлайн-каналы за счет объединения из различных источников данных в едином хранилище.

Ключевой задачей проекта являлось построение единой модели данных, полученных из разнородных по своей природе источников: данные посещения сайта и мобильного приложения (Google Analytics); данные продаж билетов (система учета доходов); данные бронирований (система бронирования).

В ходе работ был проведен анализ систем, процессов продажи и выработаны правила объединения данных для оцифровки сквозного процесса продажи билетов.

Были настроены отчеты по ключевым показателям, позволяющие осуществлять регулярный мониторинг процессов, оценивать результаты A/B-тестирований, анализировать воронку продаж на сайте и в мобильном приложении. Пользователи могут создавать собственные воронки, сравнивать их между собой, что позволяет оценивать экономический эффект от доработок онлайн-платформ.

Система позволяет преднастраивать отчетность за счет внедрения единой модели данных. В дальнейшем это даст возможность каждому пользователю самостоятельно настраивать нужные отчеты и срезы данных. Подобное решение снизит нагрузку на разработчиков и облегчит доступ пользователей к разнообразным данным сразу из нескольких систем. Дополнительным преимуществом реализации данного проекта является оптимизация текущих алгоритмов расчета показателей за счет более глубокого понимания процессов компании, которые было получено в ходе анализа систем и процессов.

«Система сквозной аналитики – эффективный инструмент для подготовки единой отчетности для всех онлайн-каналов продаж. Автоматизированные алгоритмы сбора и верификации данных позволят сократить сроки подготовки отчетности и сократить трудозатраты, - отметил Александр Сергиенко, исполнительный директор компании «Иннодата».

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