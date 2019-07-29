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D-Link представила новые беспроводные маршрутизаторы AC1200 для операторов связи

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D-Link представила новые беспроводные маршрутизаторы AC1200 для операторов связи с поддержкой VDSL2 и 4G LTE – DSL-245GR и DSL-G2452GR. Новинки предназначены для использования в качестве абонентских устройств доступа в сетях федеральных и региональных провайдеров, предоставляющих услуги высокоскоростного доступа в интернет, IP-телефонии и IPTV по технологиям VDSL, ADSL2+, Ethernet, 3G/4G.

DSL-245GR и DSL-G2452GR реализованы на высокопроизводительной аппаратной платформе на базе процессора RTL8685PB с тактовой частотой 1 ГГц и беспроводного модуля AC1200, обеспечивающего скорость до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 300 Мбит/с в 2,4 ГГц. Маршрутизаторы поддерживают стандарт VDSL2 (ITU G.993.2), позволяя передавать асимметричный и симметричный трафик (downstream и upstream) с суммарной скоростью до 200 Мбит/с.

DSL-245GR оснащен четырьмя портами LAN 10/100/1000BASE-T (любой из которых может быть назначен WAN-портом, но не более одного WAN на устройство), DSL-портом с разъемом RJ-11 для подключения к VDSL-линии и разъемом USB 2.0. DSL-245GR оборудован четырьмя несъемными внешними антеннами с коэффициентом усиления 5 дБи, по две на каждый беспроводной диапазон.

DSL-G2452GR оснащен WAN-портом 10/100/1000BASE-T, четырьмя портами LAN 10/100/1000BASE-T, DSL-портом с разъемом RJ-11 для подключения к VDSL-линии, разъемом USB 2.0 и двумя FXS-портами с разъемом RJ-11 для подключения аналоговых телефонов с возможностью совершения звонков через интернет. Любой Ethernet-порт DSL-G2452GR может быть назначен в качестве LAN или WAN-порта (не более одного WAN-порта на устройство). При отсутствии проводного подключения по WAN-порту все пять портов маршрутизатора могут быть задействованы в качестве LAN-портов. DSL-G2452GR оборудован четырьмя внутренними антеннами с коэффициентом усиления 2 дБи, по две на каждый беспроводной диапазон.

В комплект поставки устройств входят адаптер питания и сплиттер.

В беспроводном диапазоне 5 ГГц для DSL-245GR и DSL-G2452GR поддерживается функциональность TX Beamforming для динамической корректировки диаграммы направленности и формирования направленного в сторону клиента сигнала. Это оптимизирует работу беспроводной сети, обеспечивает непрерывное воспроизведение потокового HD-видео, стабильную работу игровых сессий и быструю загрузку больших файлов.

Маршрутизаторы полностью адаптированы для работы с IPTV и обеспечивают воспроизведение в домашней сети разнообразного медиаконтента. Поддерживается IGMP Proxy и различные варианты использования VLAN.

Многофункциональный USB-порт поддерживает подключение USB-накопителей, принтеров и 3G/LTE-модемов. Встроенный torrent-клиент позволяет скачивать файлы на USB-накопитель без использования ПК, а медиасервер DLNA – транслировать загруженный медиаконтент на смартфоны, планшеты и Smart TV. Возможен удаленный доступ к накопителю по протоколам FTP или SMB. Для подключений DSL, Ethernet и 3G/4G поддерживается резервирование WAN: в случае отказа основного соединения маршрутизатор автоматически активирует резервный канал.

Функциональность безопасности DSL-245GR и DSL-G2452GR включает фильтрацию по IP/MAC/URL-адресам, межсетевой экран с контролем соединений. Для удаленного подключения к домашней сети по защищенным VPN-туннелям реализована поддержка протокола IPsec. Встроенный сервис контентной фильтрации «Яндекс.DNS» позволяет защитить пользователей от мошеннических и вредоносных сайтов, а также оградить детей и подростков от посещения сайтов, способных нанести вред их здоровью или развитию. Безопасная передача данных по беспроводному соединению обеспечивается применением протоколов WPA/WPA2 (Personal/Enterprise).

Для настройки и управления доступно бесплатное мобильное приложение D-Link Assistant. Приложение поможет быстро настроить интернет-подключение, беспроводную сеть и IPTV, включить гостевую сеть Wi-Fi, заблокировать нежелательные для ребенка сайты с помощью URL-фильтра или сервиса «Яндекс.DNS», настроить VPN-туннели, отключить индикаторы и многое другое. Расширенная настройка и управление осуществляются с помощью русскоязычного веб-интерфейса, а также по протоколам Telnet/SSH.

В устройствах реализован встроенный клиент TR-069 для удаленной диагностики и управления, обеспечивающий повышение скорости реакции на запросы и качества обслуживания клиентов и позволяющий сократить нагрузку на службы технической поддержки провайдеров. Маршрутизаторы включены в программу кастомизации оборудования для интернет-провайдеров. В программу входит размещение логотипа на корпусе устройства, индивидуальный дизайн упаковки, разработка встроенного ПО с учетом специфических требований заказчика и добавление необходимого функционала (например, SLA-агента для мониторинга работоспособности клиентских сетей).

Маршрутизаторы DSL-245GR и DSL-G2452GR доступны для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $79 и $89 соответственно.

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