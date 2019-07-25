«Нетрика» и DOC+ усовершенствуют контроль медицинских документов

Группа компаний «Нетрика» и российская медтех-компания DOC+ объявили о начале сотрудничества. По результатам совместной работы клиенты компании «Нетрика» смогут воспользоваться системой контроля качества электронных медкарт DOC+, в том числе медицинские организации, подключенные к облачному сервису N3.Health.

Система DOC+ позволяет выстраивать процесс ручного контроля качества медицинской документации и сбора аналитики по её результатам. Решение также автоматически оценивает вероятность наличия в медицинском протоколе различных ошибок – от неполностью собранного анамнеза до неверных диагнозов и назначений. Оценка «правильности» базируется на протоколах DOC+ и партнёров компании, проверенных врачами-экспертами в соответствии с внутренними и федеральными стандартами.

Сервис состоит из двух частей. Интерфейсная часть включает в себя рабочее место врача-эксперта, рабочее место врача более высокого профессионального уровня или «главного эксперта», интерфейс администратора и инструменты BI-аналитики. Интерфейсная часть позволяет выстраивать процесс ручного контроля качества медицинской документации, согласовывать правила проверки протоколов между различными экспертами, составлять рейтинги врачей, а также находить проблемные зоны.

Вторая часть, автоматическая система или AI-модуль, работает в фоновом режиме и оценивает поступающие протоколы по 15 критериям, список которых можно кастомизировать. Модуль присваивает протоколам скоринговый балл пропорционально вероятности наличия серьёзных ошибок. Система действует как SaaS-сервис: клиника присылает обезличенный протокол и получает оценки в ответ. Работа с протоколами осуществляется в любом структурированном формате.

«Наши системы являются информационным ядром здравоохранения в 16 субъектах РФ. Система нашего партнёра DOC+ позволяет выстраивать прозрачный автоматизированный процесс контроля качества документов, что в итоге влияет на повышение качества медицинской помощи в целом. Мы рады предложить организациям, уже работающим с нашим сервисом ИЭМК, еще один функциональный сервис для здравоохранения, а также готовы предложить наш сервис для частных клиник N3.Health клиентам DOC+», – отметил Владимир Соловьёв, директор по развитию проекта N3.Health.

Контроль качества медицинской документации направлен на снижение числа врачебных ошибок и рост удовлетворённости пациентов, формирование прозрачных критериев оценки работы врачей, а также снижение расходов медицинской организации за счёт автоматизации процесса.

«Мы стремились найти партнёра, имеющего наработанную экспертизу в направлении ИТ для медицины и разделяющего наши высокие стандарты работы с медицинскими организациями, – сказал Илья Ларченко, директор по инновациям medtech компании Doc+. – Сотрудничество с компанией “Нетрика” позволит нам не только продвинуться вперёд в области контроля медицинской документации, но и более детально понять потребности наших потенциальных клиентов».

На данный момент система работает преимущественно с протоколами врачей общей практики, педиатров, терапевтов и гинекологов – в течение нескольких месяцев разработчики планируют добавить ещё около десяти специальностей. По оценке DOC+ использование системы позволяет сократить расходы на ручную проверку протоколов на 50-60% или увеличить количество выявляемых ошибок при тех же ресурсах в 2-3 раза.