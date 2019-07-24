«Ред софт» и «Квант» подтвердили совместимость «Ред База Данных» и «Квант-Энерго»

«Ред софт» и «Квант» подтвердили совместимость и корректность работы автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ) «Квант-Энерго» производства НПП КП «Квант» с СУБД «Ред База Данных» производства «Ред софт».

АСКУЭ «Квант-Энерго» обеспечивает учет потребления энергоресурсов и воды промышленными предприятиями и объектами ЖКХ. Система позволяет осуществлять непрерывный мониторинг и анализ генерации, распределения и расхода энергоресурсов, контроль состояния счетчиков, передачу информацию (в том числе архивные показания и сведения об инцидентах/вмешательствах), а также в личные кабинеты пользователей, руководителям ТСЖ, СНТ и управляющих компаний, диагностировать различные события, вести учетные базы данных, формировать отчетность.

Универсальность АСКУЭ обеспечивается поддержкой широкой линейки счетчиков различных энергоресурсов и способами дистанционной беспроводной передачи показаний от приборов учета на центральный сервер системы: LPWAN, LoRaWAN, GSM и NB-IoT.

СУБД «Ред База Данных» - современная российская промышленная СУБД с открытым кодом. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных под №1. СУБД «Ред База Данных» обладает сертификатом ФСТЭК России, что удостоверяет ее применение в государственных информационных системах до первого класса защищенности включительно и информационных системах персональных данных до первого уровня защищенности персональных данных включительно.

«Важно обеспечить технологическую независимости во всех критически важных отраслях экономики. Совместно с коллегами из «Квант» работаем над решением этой задачи, предлагая рынку импорто-независимое решение для промышленных предприятиях и объектов ЖКХ», - комментирует Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Переход на использование СУБД «Ред База Данных» еще на ранней стадии разработки АСКУЭ «Квант-Энерго», как мы уверены, стал одним из ключевых этапов проводимого НИОКР, который позволил создать надежную, универсальную, импортозамещенную и высокопроизводительную систему для реализации инфраструктурных проектов «умный город» и «интернет вещей» в сфере ЖКХ, а также внес существенный вклад в диверсификацию производства и развитие конверсионных проектов нашего предприятия» - отметил Владимир Подопригора, главный конструктор научно-производственного предприятия космического приборостроения «Квант».