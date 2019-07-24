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«Мосводоканал» обновил комплексы Oracle Exadata

Интеграция Инфраструктура

В «Мосводоканале» модернизирована платформа на оптимизированных программно-аппаратных комплексах Oracle Exadata Database Machine с корпоративной информационной системой Oracle E-Business Suite. Успешное сотрудничество продолжено с переходом на комплексы Oracle Exadata нового поколения.

Для обеспечения лучшей управляемости подразделений, более высокой прозрачности и устойчивости бизнес-процессов в 2008 г. «Мосводоканал» приступил к реализации долгосрочного проекта внедрения корпоративной информационной системы управления на платформе Oracle E-Business Suite. В ходе его реализации возникла необходимость в значительном увеличении серверных мощностей, так как было решено консолидировать ряд бизнес-процессов, которые прежде выполнялись в 15 подразделениях компании. Это потребовало формирования нормативно-справочной информации и консолидации баз данных.

В результате было принято решение приобрести в 2012 г. два комплекса Oracle Exadata. Один был установлен в основном ЦОДе, второй – в резервном. Переход на Exadata позволил увеличить производительность инфраструктуры для Oracle E-Business Suite до 3-4 раз и закрыть потребности Мосводоканала в мощностях вплоть до 2019 г.

С ростом количества пользователей и объема данных в несколько раз возникла необходимость в новых серверных мощностях. В расширение предыдущего успешного опыта использования Oracle Exadata в начале 2019 г. были приобретены два программно-аппаратных комплекса нового поколения. Среди первых результатов модернизации – увеличение производительности инфраструктуры для Oracle E-Business Suite до 2-3 раз.

Сегодня в организации на Exadata функционируют системы Oracle E-Business Suite и Oracle BI Suite, что помогает решать каждодневные задачи бизнес-пользователей.

«Мы выбирали мощные машины, которые потом можно было бы масштабировать. Ориентация на опыт использования, передовые технологии и определенные амбиции – вот что предопределило выбор нового поколения Oracle Exadata. Готовый программно-аппаратный комплекс проще устанавливать и поддерживать. Мы стали первопроходцами, использовав Exadata для комплекса Oracle E-Business Suite, и получили существенное повышение производительности», – сказал Денис Бабаев, начальник управления КИСУ, «Мосводоканал».

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