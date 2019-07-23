ricoh
Как выбрать МФУ в цифровую эпоху
ИТ-бизнес
Побочные эффекты трансформации: какие ошибки допускает ИИ
Цифровая трансформация
Отсутствие кадров ставит под угрозу развитие отечественного ИТ-бизнеса

Спецпроекты

X5 Retail Group внедряет видеоаналитику в супермаркетах «Перекресток»

Интеграция Внедрения Ритейл Розница

Торговая сеть «Перекресток» сообщила о запуске пилота по видеоконтролю очередей в 100 супермаркетах. По результатам будет принято решение о разворачивании системы на все магазины сети.

Искусственный интеллект в режиме реального времени анализирует количество покупателей в очереди, активность касс и загрузку кассиров. За счет использования современных аналитических алгоритмов и выбора оптимальных мест расположения камер система позволяет структурировать данные и исключать ошибки в расчетах. В частности, она не учитывает покупателей, которые уже оплатили покупку, и группирует посетителей, которые совершают одну покупку.

С помощью видеоанализа на основе трехмерного изображения система отслеживает подвижность и длину очереди, позволяет рассчитать время ожидания и время обслуживания каждого покупателя, что снижает вероятность ухода посетителя из магазина без покупок. Автоматическое оповещение происходит при превышении заданных параметров: времени ожидания, количества человек в очереди и т.д. Таким образом, видеоаналитика помогает улучшить качество и повысить скорость обслуживания на кассах.

В результате тестирования технологии на 56 магазинах торговой сети «Перекресток» объем жалоб покупателей снизился в 1,5-2 раза (по сравнению с данными в сопоставимых магазинах без системы видеоконтроля), а число чеков на одну кассу выросло на 9%. Технологии видеоаналитики и компьютерного зрения, работающие на основе нейронных сетей и искусственного интеллекта, сокращают на 10% число людей, уходящих без покупок. Анализ проводился в период работы системы с 1 по 26 неделю 2019 г., данные соотносились с аналогичным периодом работы магазинов в 2018 г. (до внедрения системы видеоконтроля).

Другие материалы рубрики

Реестр отечественной радиоэлектроники ускоренно готовится к запуску

России нужно 100 миллиардов на спутниковое радио и космический интернет вещей

«Ангстрем» и ИТ-«дочка» «Ростеха» рвут на части разработчика отечественной ОС для военных

Россиян оставят без бумажных паспортов. Электронная альтернатива почти готова

Выход флагмана Samsung Galaxy Note 10 может быть сорван

Блокчейн принесет российской экономике 1,6 триллиона. Откуда они возьмутся?

Техника

Лучшие почтовые клиенты для ПК: выбор ZOOM

Компактные лазерные принтеры: 8 лучших моделей

Обзор цифрового пианино Casio Privia PX-S3000: сенсорная классика

Лучшие компактные посудомоечные машины: выбор ZOOM
Показать еще
Профиль месяца

Нужно ли локализовывать иностранное ПО

Александр Шохин

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Стратегия месяца

Качеством медпомощи по системе ОМС занялся искусственный интеллект

Елена Сучкова

заместитель Председателя ФОМС

Не только беспилотники: как автопром использует искусственный интеллект Почему цифровизация без облаков будет длительной и дорогой Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии