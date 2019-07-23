Sabre представила новое решение для бронирования гостиничного контента

Sabre Corporation объявила о запуске нового решения Sabre Content Services for Lodging. Оно расширит возможности агентских и корпоративных инструментов бронирования благодаря интеграции традиционного гостиничного контента GDS и контента Booking.com, Bedsonline и Expedia Partner Solutions. Это позволит агентам еще проще находить подходящие для путешественников варианты жилья и тарифы, получив на одном экране доступ к более чем миллиону предложений из различных источников.

Решая вопрос фрагментации гостиничного контента и растущего покупательского спроса, Sabre Content Services for Lodging обеспечивает целостный опыт покупок благодаря отображению контента на уровне гостиничного номера и тарифа. Решение Sabre, основанное на API, позволит повысить эффективность и прибыльность агентства, предлагая расширенный выбор вариантов жилья и улучшенные возможности по управлению предпочтительным контентом. Теперь агентства могут выбрать предложения того агрегатора, к которому хотели бы получить доступ.

«Мы изучили трудности и потребности клиентов по обе стороны: со стороны покупателей, а именно ТМС, агентств и корпораций, и поставщиков – отелей и агрегаторов гостиничного контента. Затем мы спросили себя, как мы можем помочь отрасли, учитывая наше уникальное положение на рынке, – отметила Трейси Мерсер (Traci Mercer), старший вице-президент Sabre Travel Network по гостиничному сегменту, наземному и морскому туризму. – Решение, которое мы разработали для этой давно назревшей комплексной задачи, в корне меняет то, как агенты выбирают и бронируют гостиничный контент. Мы значительно упростили этот процесс, чтобы они могли предложить путешественникам лучшее качество обслуживания».

Для того, чтобы решение Sabre действительно отвечало потребностям клиентов, компания пригласила своих партнеров в консультативный совет. Они давали поэтапную обратную связь в процессе разработки Content Services for Lodging. Член этого совета Джейн Бледдин (Jane Bleddyn), представитель Altour, отметила: «Решение, которое выпускает Sabre, лучше, чем вы могли себе даже представить. Я думаю, оно отличное и очень нужно рынку».

Sabre нормализует и структурирует данные по запросу, позволяя агентам намного проще сравнивать различные варианты жилья – это решение проблемы, которой давно была озадачена вся отрасль. Изучая юзабилити технологического решения, Sabre выявил, что нормализация представления продуктов помогла агентам принимать решения на 30% быстрее. Другое преимущество заключается в том, что все бронирования, даже совершенные через агрегатора, становятся активными сегментами GDS, что упрощает обслуживание заказов.

Новые API будут вскоре интегрированы во все точки продаж системы Sabre, включая Sabre Red 360 and GetThere. Дополнительные возможности API будут добавлены в решение Content Services for Lodging в 2020 году.