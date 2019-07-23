«Ланит – би пи эм» и Middleware договорились совместно разрабатывать продукты на базе платформы Corezoid

«Ланит – би пи эм» (входит в группу «Ланит») заключил соглашение о стратегическом партнерстве с компанией Middleware, производителем ПО для управления технологиями Corezoid.

Генеральный директор компании «Ланит – би пи эм» Игорь Потоцкий и президент компании Middleware Александр Витязь подписали соглашение о сотрудничестве в сфере создания инновационных цифровых продуктов на базе платформы Corezoid. По заявлению представителей «Ланит – би пи эм», это первое в России официальное партнерство по работе с этой платформой.

Corezoid – это облачная машина состояний. Математическая модель Corezoid основана на теории конечных автоматов. Corezoid был разработан Middleware для управления любыми технологиями компании. Главное условие – наличие API. Для Corezoid любой процесс – это набор логических блоков и вызовов API (внутренних и внешних), которые взаимодействуют между собой. Corezoid позволяет компании создать собственное «цифровое ядро» и ускорить вывод новых продуктов и сервисов на рынок, а также снизить стоимость поддержки существующих.

Игорь Потоцкий, генеральный директор «Ланит – би пи эм», сказал: «Цифровая трансформация – не просто реальность, а необходимое условие для выживания в конкурентной борьбе. Скорость вывода нового продукта на рынок, универсальность инструментов для решения различных задач, гибкость настройки процессов – множество факторов влияет на успех. Появление таких высокотехнологичных продуктов, как Corezoid, является катализатором для дальнейшего роста трансформационных процессов в компаниях. Когда есть цифровое ядро в виде процессной системы, которой управляет сам бизнес, изменения в организации происходят намного быстрее. Вывод на качественно новый уровень клиентских сервисов является основой развития всей бизнес-экосистемы России».

Александр Витязь, президент Middleware, отметил: «Уникальная экспертиза "Ланит – би пи эм" в области автоматизации бизнес-процессов в сочетании с цифровым ядром Corezoid качественно упростит и ускорит цифровую трансформацию предприятий».