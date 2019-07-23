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Deutsche Telekom и Software AG создадут глобальную платформу «Облако вещей»

Интеграция Инфраструктура

Deutsche Telekom и Software AG объявили о подписании соглашения о стратегическом партнерстве для оказания услуг в сфере интернета вещей (Internet of things, или IoT) на глобальном уровне. Компания Deutsche Telekom и ее подразделение T-Systems, ориентированное на корпоративных клиентов, усовершенствуют свое решение «Облако вещей» (Cloud of Things) при помощи платформы Cumulocity IoT, разработанной специалистами Software AG.

Благодаря партнерству в области «интернета вещей, сделанного в Германии», обе компании смогут стать более активными участниками многомиллиардного мирового рынка IoT-услуг. Партнеры смогут расширить свое присутствие в США, Германии и на европейском рынке за счет объединения базы экспертных знаний и доступных ресурсов.

Адель Аль-Салех, генеральный директор T-Systems и член совета директоров Deutsche Telekom, отметил: «Мы рады расширить охват и возможности нашей IoT-платформы "Облако вещей" благодаря сотрудничеству с нашим партнером. Разработка компании Software AG необходима нам для того, чтобы еще больше увеличить масштабы весьма успешной услуги и внедрить в нее новый функционал, что даст нам возможность смело осваивать новые рынки. Наше стратегическое партнерство поможет нам и дальше внедрять инновации и предлагать нашим заказчикам самую лучшую платформу и услуги».

Санджай Брахмавар, генеральный директор компании Software AG, сказал: «Это новый вид партнерства и сотрудничества в целях предоставления комплексных IoT-решений для экономики "реального времени". Вместе с Deutsche Telekom в качестве нашего стратегического партнера мы сможем предложить самую конкурентоспособную платформу! Заказчики получат возможность упростить свои задачи по внедрению Интернета вещей и интеграции с помощью инструментов аналитики самообслуживания и получить доступ к важной информации, позволяющей придать импульс их бизнесу для создания мира будущего, полностью подключенного к всеобщей сети. Мы с нетерпением ждем расширения данного партнерства и превращения его в крупнейший в мире проект».

Компания T-Systems намерена использовать подключенную архитектуру Cumulocity IoT в качестве основы для своей интегрированной IoT-платформы «Облако вещей». Платформа «Облако вещей» является базовой структурой, которая поддерживает широкий спектр критически важных приложений заказчика, — начиная с малого, и быстро развиваясь. Она позволяет компаниям удаленно отслеживать, управлять и контролировать их подключенные устройства и машины. Платформа дает возможность анализировать всю накапливаемую информацию, что помогает сократить расходы, увеличить производительность, усилить защиту и извлечь выгоду путем преобразования исходных данных в полезную бизнес-аналитику.

Компании Deutsche Telecom и T-Systems смогут оказывать услуги для гораздо более крупного и многоотраслевого глобального рынка. Отныне платформа «Облако вещей» будет функционировать в мультиоблачной среде, что позволит еще лучше и оперативнее отвечать на требования заказчика, а также расширит возможности платформы с помощью множества новых функциональных расширений, таких как «потоковая аналитика» (Streaming Analytics), микросервисы и новые протоколы. Эти изменения позволят полностью реализовать потенциал интегрированной платформы и освоить совершенно новые сегменты рынка, такие как индустрия решений для «умного дома».



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