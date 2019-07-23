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«1C» представила инновации на «Иннопроме 2019»

Интеграция Бизнес-приложения

«1С» приняла участие в выставке «Иннопром 2019» и четырех тематических сессиях деловой программы, подписала стратегическое соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ с группой «Синара», представила комплекс интегрированных решений «1С:Корпорация» в концепции от CAD до ERP.

8 июля в тематическом треке «Инновации для промышленности» состоялась сессия «Инновации в российском интегрированном комплексе от CAD до ERP».

В рамках сессии был представлен российский интегрированный комплекс программно-аппаратных решений CAD/CAM/CAE/PLM/MES/ERP/CPM, включающий разработки компаний «1С», «Аскон», консорциума «Развитие», «Ленполиграфмаш», DEPO Computers.

Комплекс предназначен для предприятий, реализующих масштабные задачи цифровой трансформации бизнеса: управление жизненным циклом изделий, автоматизация сквозных бизнес-процессов, работа с большими данными, получение кросс-функциональной аналитики. Комплекс открыт для интеграции с другими системами и оборудованием, поддерживает облачные и мобильные технологии, обладает широкой функциональностью системы программ «1С:Предприятие 8».

Представители руководства «Соллерс», «Трансмашхолдинг», «Газпром нефть» и «Ленполиграфмаш» поделились опытом цифровизации бизнеса с использованием отечественных решений.

Заместитель генерального директора «Соллерс» Зоя Каика рассказала об опыте цифровизации жизненного цикла продукта на Ульяновском автомобильном заводе и ближайших планах развития ИТ-инфраструктуры УАЗа: «Проблема разрозненности IT-ландшафта является одной из наиболее актуальных для большинства промышленных автомобилестроительных предприятий России. Благодаря сотрудничеству с компанией 1С в последние годы мы значительно обновили свою ERP-систему и смогли повысить уровень интеграции между PLM-системой и ERP-ландшафтом».

Директор по ERP-решениям фирмы 1С Алексей Нестеров подчеркнул важность сотрудничества между производителями программного и аппаратного обеспечения и рассказал о достигнутых в этой области результатах: «Для успешной цифровизации необходимо сотрудничество многих производителей программного и аппаратного обеспечения. При этом очень важна качественная интеграция – это нелегкий и трудоемкий процесс, которому нужно уделять время и ресурсы, иначе цифровизация не даст бизнес-результатов. Со своей стороны, мы поддерживаем необходимые технологии в платформе, как с точки зрения современных цифровых технологий, так и с точки зрения открытости для интеграции с самым различным оборудованием и софтом. Наш инновационный комплекс "1С:Корпорация", объединивший в себе весь функционал ERP, CPM, ECM, HRM, интегрированный с целым рядом специализированных и отраслевых решений, позволяет бизнесу получать эффект от цифровой трансформации на верхнем уровне».

Генеральный директор «Аскон» Максим Богданов в своем докладе рассказал об управлении жизненным циклом изделия, поделился опытом в области разработки PLM-систем и их интеграции с ERP на примере реальных проектов: «По опыту "Аскон» в практических проектах CAD+PLM+ERP реализуются самые различные конфигурации интеграции ПО. С 1С нас объединяет успешный опыт сотрудничества на множестве проектов (в презентации были приведены примеры совместного применения решений "Аскон" и 1С на предприятиях «Титан-Баррикады», «Старт НПП», УПКБ «Деталь»). Ещё одним перспективным вариантом построения комплексов от CAD до ERP является использование общих справочных данных. Этому способствует лицензирование данных справочника, разработанного "Аскон", для проектов «1С:Номенклатура» и «1С:Бизнес сеть».

Генеральный директор «Депо компьютерс» Дмитрий Черкасов рассказал об итогах первого внедрения «1С:ERP. Управление холдингом» – флагманского решения, объединяющее в едином программном продукте автоматизацию трех уровней управления: эффективностью группы компаний (CPM), ресурсами предприятия (ERP) и производством (MES): «В результате пилотного внедрения "1С:ERP. Управление холдингом" на аппаратной платформе «Депо» был получен уникальный опыт. Компания «Депо компьютерс» стала первым примером успешной интеграции функциональных возможностей разработок фирмы 1С и производителей ИТ-оборудования».

ИТ-директор «Трансмашхолдинг» Анатолий Ушаков рассказал о процессе цифровой трансформации группы компаний: «В корпоративном информационном пространстве группы компаний насчитывается более 30 000 автоматизированных рабочих мест, подавляющее большинство из которых работает на решениях "1С". Сейчас в холдинге запущен масштабный проект автоматизации, который должен объединить системы управления "Трансмашхолдинга" и компании "ЛокоТех" на базе единого корпоративного шаблона информационной системы, реализованного на 1С:ERP».

Директор департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций «Газпром нефть» Антон Думин рассказал об ИТ-проектах «Газпром нефти», стратегии развития общекорпоративных сервисов и ключевых вызовах, с которыми компании приходится сталкиваться в процессе цифровой трансформации.

Главный инженер холдинга «Ленполиграфмаш» Андрей Лавров поделился опытом автоматизации различных направлений бизнеса компании и рассказал о создании центра превосходства, занимающегося разработкой MES и PDM-решений совместно с фирмой 1С: «Нашей компании пришлось очень вдумчиво подойти к вопросу автоматизации на начальном этапе, а впоследствии и к вопросу цифровизации. Отчасти это подтолкнуло нас к тому, чтобы самим погрузиться в процесс разработки программных продуктов. Сегодня мы разрабатываем совместно с "1С" модули PDM и MES».

Комплекс от «CAD до ERP» был также представлен фирмой 1С на сессии «Цифровые инновации: особенности интеграции технологий на предприятиях». В сессии принял участие заместитель Министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, выступили представители руководства компаний «Лаборатория Касперского», Siemens, Autodesk, «Ротек», PROF-IT GROUP, «Диалог».

На «Иннопром 2019» состоялось подписание стратегического соглашения о сотрудничестве в сфере развития информационных технологий с группой «Синара». Свои подписи на документе поставили директор по экономике и финансам группы «Синара» Анатолий Овсянников и директор по ERP-решениям 1С Алексей Нестеров.

В рамках соглашения планируется усилить взаимодействие сторон по внедрению цифровых систем управления на платформе «1С:Предприятия» для всех бизнес-направлений группы. Совместная деятельность компаний будет направлена на разработку интегрированных эффективных решений под конкретные задачи и проекты «Синара» с целью комплексной автоматизации рабочих процессов в машиностроении, девелопменте и финансовой сфере. Внедрение комплекса «1С:Корпорация» поможет решать актуальные вопросы цифровой трансформации бизнеса.

В рамках тематического трека «Химическая промышленность» состоялась сессия «Цифровизация химической промышленности: текущие и перспективные проекты», в ходе которой директор по ERP-решениям фирмы 1С Алексей Нестеров выступил с докладом, посвященным опыту цифровизации химической промышленности на базе «1С:ERP», а также рассказал об экономическом эффекте, достигнутом в ходе реализации проектов.

На сессии «Цифровая трансформация в металлургии» руководитель по развитию бизнеса в металлургии и горной добыче фирмы 1С Михаил Игитов рассказал об эволюции решений 1С для металлургии за 14 лет, планах дальнейшего развития и кейсах цифровизации отрасли с мобильными решениями.

В ходе выставки на стенде 1С был представлен современный комплекс интегрируемых решений, разработанных на единой технологической платформе «1С:Предприятие 8» и широко используемых для цифровизации крупнейших российский предприятий, групп компаний и холдингов – «1С:Корпорация».

В комплекс включены решения, проверенные сотнями успешных внедрений: «1С:Управление холдингом» (CPM); «1C:ERP Управление предприятием 2»; «1С:ERP. Управление холдингом» (ERP + CPM); «1С:Документооборот КОРП» (ECM); «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП» (HRM).

Эффект синергии при использовании указанных систем достигается благодаря возможности реализации сквозных бизнес-процессов на проектах автоматизации предприятий. Ключевыми преимуществами комплекса по сравнению с зарубежными аналогами являются невысокая стоимость владения и возможность получения существенного экономического эффекта с ростом производительности труда и быстрым возвратом инвестиций.



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