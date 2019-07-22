«Роснефть-лояльность» переехала в облако Cloud4Y

Cloud4Y объявила о том, что «Роснефть-лояльность» перенесла свою ИТ-инфраструктуру на облачную платформу Cloud4Y.

«Роснефть» — российская нефтегазовая компания, контрольный пакет акций которой принадлежит государственному «Роснефтегазу». В 2013 году стала крупнейшей в мире компанией-производителем нефти. В 2017 году занимала третье место среди российских компаний по объёмам выручки. «РН-Лояльность» — это выделенное в отдельное юрлицо направление, которое занимается в том числе программами лояльности, разработанными для поощрения постоянных и привлечения новых клиентов.

Как и «материнскую» организацию, «Роснефть-Лояльность» отличают жёсткие внутренние регламенты, большое количество написанного самостоятельно и разработанного сторонними подрядчиками ПО, высочайший уровень безопасности и критичность любых сбоев в работе. А ещё — разветвлённая и сложноструктурированная ИТ-инфраструктура.

Чтобы закрыть текущие потребности, компания организовала тендер, состоящий из квалификационного этапа и непосредственно самого тендера. Квалификация проходила по длинному перечню критериев. К жёстким требованиям нефтегазового холдинга оказались готовы немногие компании. Они и вышли во второй этап, где предложение Cloud4Y оказалось убедительнее.

Перенос инфраструктуры был разбит на три параллельные процедуры. Первая, перенос баз данных, была наиболее масштабной, поскольку по стандартному протоколу потребовалось бы переносить виртуальные машины, объём данных которых превышал 6 ТБ. Поэтому инженеры решили не переносить виртуальные машины, а сделать бэкап SQL и поставить его на заранее подготовленную аналогичную машину. Объём данных снизился до 900 ГБ, что позволило сэкономить время.

Второй процедурой стал перенос вспомогательных виртуальных машин при помощи стандартных средств резервного копирования, а третьей — перенос «физики» на совершенно другое железо.

Именно третья процедура потребовала больше всего времени и сил. Из-за отсутствия договора на техническую поддержку с компанией «Полиматика», разрабатывавшей ПО специально для нужд «Роснефти», сервер нельзя было просто переустановить. Его нужно было именно переносить 1-в-1. Сильнейшим образом усложняли задачу регулярные сбои в работе серверного оборудования.

Подготовительная работа позволила Cloud4Y выполнить переезд за два дня, хотя по договору на эту процедуру отводилось три дня. Компания «Роснефть» получила инфраструктуру, идентичную той, которой пользовалась ранее. Инженеры компании Cloud4Y оптимизировали технологические решения, что позволило снизить нагрузку на оборудование и повысить скорости его работы.

В облачной инфраструктуре Cloud4Y размещены как виртуальные машины клиента, так и «железо». Причём уже ведётся разработка проекта по виртуализации «физики» с целью оптимизации расходов на её поддержку и обслуживание.