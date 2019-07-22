«Мегафон» разработал экосистему IoT-решений для бизнеса и муниципалитетов

«Мегафон» представил серию решений на платформе IoT, предназначенных для дистанционного контроля, учета и автоматического анализа различных параметров функционирования производств, предприятий и городской среды. Новые продукты «Мегафона» «Видеоаналитика», «Умное ЖКХ», «Цифровая управляющая компания» и «Экологический мониторинг» используют ПО отечественной разработки и поддерживают широко распространенные в России информационные системы, благодаря чему могут использоваться как в решении задач частного бизнеса, так и для формирования систем «умный город» на региональном и муниципальном уровне.

Концепция «умного города» предполагает интеграцию информационных и коммуникационных IoT-технологий в целях управления городским имуществом и контроля инфраструктурных процессов. Различные сенсоры и видеокамеры с помощью «интернета вещей» объединяются с серверами и базовыми станциями сотовой связи, образуя среду для мониторинга, анализа и принятия ситуативных решений в автоматическом режиме, а также для предсказывания критических ситуаций.

На сегодняшний день «Мегафон», по собственному заявлению, обслуживает 40% всех использующихся в России SIM-карт для IoT-решений. Выйдя на рынок «интернета вещей» в 2016 г., «Мегафон» к настоящему времени довел общую абонентскую базу в этом секторе до 7 млн клиентов.

В настоящее время решения компании для «умных городов» применяются в Брянске, Иннополисе, Сочи, Самаре, Челябинске. В стадии внедрения находятся проекты в Москве, Санкт-Петербурге, республике Удмуртия, Ульяновской, Псковской, Новгородской и Саратовской областях.

Линейка новых продуктов компании для «умного города» построена на платформе отечественной разработки, включенной в реестр российского программного обеспечения. Это позволяет использовать ее не только в B2B-, но и в B2G-процессах. Это критически важно для продуктов, предназначенных для интеграции и эксплуатации в формате «умного города».

«Мегафон» обладает собственной автоматизированной платформой управления SIM-картами, поставляемой клиента в составе пакетов услуг и продуктов. Автоматизированная платформа предназначена для повышения удобства при операциях с сотнями и тысячами SIM-карт, позволяя быстро и незатратно активировать и блокировать SIM-карты, подключать и отключать услуги и пакеты услуг. Решение действует в автоматическом режиме согласно сделанным пользователем настройкам и не нуждается в постоянном участии операторов.