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PwC поможет «Галактике» с продвижением услуг и программных продуктов

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Сеть международных фирм PwC и корпорация «Галактика» заключили договор о сотрудничестве. Партнерский договор направлен на реализацию совместных проектов по продвижению услуг и программных продуктов «Галактики» на рынке, а также на выполнение работ по внедрению решений корпорации с использованием методик PwC по оптимизации бизнес-процессов заказчиков. Свои подписи под документом поставили партнер PwС в России Максим Мациборко и первый вице-президент корпорации «Галактика» Андрей Марушкевич.

Максим Мациборко, партнер PwC в России, отметил: «Партнерство PwC и корпорации "Галактики", одним из ведущих российских ИТ-разработчиков, имеет большой потенциал в области развития информационных технологий в России. Вместе с "Галактикой" мы сможем не только предложить наилучшие решения по внедрению программного обеспечения в бизнес крупнейших предприятий, холдингов и организаций, но и в целом способствовать нарастающей тенденции импортозамещания в этой сфере».

«Мы рады развитию партнерских отношений с такой мировой компанией как PwC и видим значительные перспективы у нашего сотрудничества в реализации совместных проектов. Методология партнера позволить усилить подходы корпорации в реализации проектов создания цифрового предприятия. В свою очередь готовы развивать компетенции PwC по продуктам "Галактики" и уже наметили специальную консультационную программу», – отметил первый вице-президент корпорации «Галактика» Андрей Марушкевич.

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