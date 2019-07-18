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«Теплоэнергосервис» внедрил программный ВКС-север Videomost

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Spirit, российский разработчик программного сервера видеоконференций Videomost, объявил о том, что компания «Теплоэнергосервис» использует Videomost для ежедневных коммуникаций.

«Теплоэнергосервис» является одним из четырех дочерних обществ П «Якутскэнерго» – флагмана энергетики Дальневосточного региона России.

Videomost – это многофункциональные видеоконференции для ежедневных коммуникаций, оперативного принятия решений и координации действий на различных объектах «Теплоэнергосервиса». Масштабируемый программный сервер Videomost и клиентские приложения для ПК и смартфонов делают видеоконференции бизнес-уровня доступными как для сотрудников аппарата управления, так и для персонала во всех филиалах компании.

Videomost работает под ОС Linux, что помогает госзаказчикам исполнять требования по импортозамещению и одновременно обеспечивает санкционную устойчивость продукта для крупных частных компаний, поскольку Videomost полностью независим от экосистемы Microsoft и Oracle, но при этом взаимодействует и интегрируется и с популярными продуктами Microsoft (Skype, Outlook, Exchange и др) и с широко используемым СПО, включая СУБД.

Videomost 7.0 оптимизирован для комфортного пользователю сценария “On-The-Go”, то есть использование ВКС через ноутбук с Wi-Fi и/или мобильный телефон с LTE с HD-качеством голоса и видео. Videomost 7.0 совместим с ВКС оборудованием, терминалами и аппаратными MCU других вендоров по протоколам SIP/H.323 и BFCP/H.239, для совместной работы с документами.

Сервер Videomost 7.0 глубоко интегрирован с новой версией корпоративного мобильного мессенджера Teamspirit IM, который заменяет популярные иностранные продукты для обмена текстовыми сообщениями и файлами и позволяет нажатием одной кнопки мгновенно запустить видеоконференцию на смартфоне с участием до 100 пользователей.

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