Биометрия ЦРТ официально доступна клиентам «Альт 8 СП»

«Базальт СПО» и «ЦРТ-инновации» (группа ЦРТ) объявили об успешном завершении тестирования на совместимость последних версий своих продуктов – программного комплекса мультимодальной биометрической аутентификации Voicekey.platform производства «ЦРТ-инновации» и операционной системы «Альт 8 СП» разработки «Базальт СПО». Корректность совместной работы программных продуктов, подтвержденная сертификатом, позволяет рекомендовать их для построения каналов дистанционного обслуживания клиентов. Разработчики уверены, что программный комплекс найдет широкое применение в государственном секторе и бизнесе.

«Совместимость решений "Базальт СПО" и "ЦРТ-инновации" позволит заказчикам, которые начали процесс импортозамещения, например, госсектору, использовать биометрические технологии, – отметил Алексей Новодворский, заместитель генерального директора "Базальт СПО". – Мы видим широкие перспективы для построения на отечественной технологической платформе разнообразных сервисов госуслуг, обладающих высоким уровнем надежности, доступности и безопасности для персональных данных граждан».

«Наличие сертификата совместимости интересно и нашим "классическим" заказчикам из финансового сектора и телекома. С учетом тенденции к импортозамещению и в коммерческих структурах мы сможем рекомендовать "Альт 8 СП" клиентам, заинтересованным в установке Voicekey, — сказал исполнительный директор "ЦРТ-инновации" Алексей Яковлев. — Это позволит реализовать биометрические проекты как для контакт-центров, так и для сбора образцов Единой биометрической системы на базе наших совместимых решений».

Voicekey.platform — мультимодальная биометрическая платформа для аутентификации при дистанционном обслуживании. Платформа применяется для биометрической верификации и идентификации пользователей, выявления мошенников, защиты корпоративной информации, обеспечения безопасности передачи данных через интернет в мобильном приложении или личном кабинете на сайте. Voicekey.platform позволяет построить один или несколько сценариев подтверждения личности, причем функциональность может добавляться по мере роста потребностей организации.

«Альт 8 СП» – защищенная операционная система с русским интерфейсом для рабочих станций и серверов, с помощью которой можно осуществить как быстрое развертывание сети для обеспечения инфраструктуры предприятия, так и установку на персональный компьютер.