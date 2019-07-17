Лайфхак
Почему в России низкий уровень цифровой культуры
ИТ-бизнес
Как искусственные бизнес-процессы «убивают» цифровизацию
Цифровая трансформация
Отсутствие кадров ставит под угрозу развитие отечественного ИТ-бизнеса

Спецпроекты

«Шоколадница» внедрила Kaspersky Security для бизнеса

Безопасность Новости поставщиков Интеграция Внедрения Системное ПО

Группа «Шоколадница» выбрала решение Kaspersky Security для бизнеса для обеспечения безопасности своих рабочих станций и серверов. Техническое содействие в поставке и внедрении более 5 тыс. лицензий продукта оказал партнер «Лаборатории Касперского» — группа «Инфосекьюрити».

«Сеть активно развивается, в том числе благодаря программе франчайзинга, и сегодня наши кофейни можно найти более чем в 30 городах России. Такая широкая географическая распределенность делает вопросы информационной безопасности для нас остроактуальными. Чтобы иметь возможность тщательно отслеживать, какие программы работают в корпоративных системах, и контролировать список устройств, которые могут подключаться к корпоративным ресурсам, мы выбрали решение "Лаборатории Касперского". Оно полностью соответствует нашим требованиям, обеспечивая оптимальную производительность, отсутствие конфликтов с другим ПО и безупречную защиту. Особенно ценно, что безопасностью различных платформ и устройств можно централизованно управлять из единой консоли. Кроме того, инвестиции в информационные технологии в совокупности с постоянным развитием сервисной составляющей позволяют нам поддерживать лидирующие позиции на рынке», — отметил представитель пресс-службы группы «Шоколадница».

«Наши продукты позволяют защитить от киберугроз бизнес любого масштаба и направленности, предоставляя высокоэффективные решения для обеспечения ИТ-безопасности, которые регулярно получают высокие оценки в независимых тестах. Для компании, сеть которой работает по всей стране, особенно важно иметь централизованную, простую и удобную систему управления защитой. Мы рады, что один из лидеров в сфере ресторанного бизнеса выбрал наши инструменты для решения большого диапазона задач администрирования и обеспечения безопасности», — сказала Евгения Наумова, руководитель управления корпоративных продаж «Лаборатории Касперского» в России.

Kaspersky Security для бизнеса — комплексное решение для корпоративных пользователей, которое включает в себя инструменты и технологии для обеспечения кибербезопасности всей ИТ-инфраструктуры. Оно обеспечивает сохранность конфиденциальной информации и целостность запущенных процессов и систем, позволяет контролировать и защищать мобильные устройства, помогает управлять удаленным доступом к корпоративной сети. Интеграция с дополнительно доступным продуктом EDR (Endpoint Detection and Response) позволяет быстро выявлять и блокировать любые аномалии на рабочих местах сотрудников, нейтрализуя сложные APT-атаки.

Другие материалы рубрики

Блокчейн принесет российской экономике 1,6 триллиона. Откуда они возьмутся?

Легенда мирового рынка печати купила российский электронный документооборот

Вандалы с топорами атакуют «умные домофоны» по всей России. Видео

Сбербанк научился с помощью ИИ предсказывать выручку любой компании в России

Назван размер взятки «Техносерва», за которую арестовали замглавы Пенсионного фонда

Обновление Windows 10 отправляет систему в «черный экран»

Техника

Обзор цифрового пианино Casio Privia PX-S3000: сенсорная классика

Лучшие компактные посудомоечные машины: выбор ZOOM

Обзор смартфона Honor 20: все по Фэн-шую

Обзор Samsung POWERStick Jet: мощный вертикальный пылесос
Показать еще
Профиль месяца

Нужно ли локализовывать иностранное ПО

Александр Шохин

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Взгляд месяца

Государство должно получать данные напрямую из информсистем компаний

Савва Шипов

Замминистра Минэкономразвития

Не только беспилотники: как автопром использует искусственный интеллект Почему цифровизация без облаков будет длительной и дорогой Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии