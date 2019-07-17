«Шоколадница» внедрила Kaspersky Security для бизнеса

Группа «Шоколадница» выбрала решение Kaspersky Security для бизнеса для обеспечения безопасности своих рабочих станций и серверов. Техническое содействие в поставке и внедрении более 5 тыс. лицензий продукта оказал партнер «Лаборатории Касперского» — группа «Инфосекьюрити».

«Сеть активно развивается, в том числе благодаря программе франчайзинга, и сегодня наши кофейни можно найти более чем в 30 городах России. Такая широкая географическая распределенность делает вопросы информационной безопасности для нас остроактуальными. Чтобы иметь возможность тщательно отслеживать, какие программы работают в корпоративных системах, и контролировать список устройств, которые могут подключаться к корпоративным ресурсам, мы выбрали решение "Лаборатории Касперского". Оно полностью соответствует нашим требованиям, обеспечивая оптимальную производительность, отсутствие конфликтов с другим ПО и безупречную защиту. Особенно ценно, что безопасностью различных платформ и устройств можно централизованно управлять из единой консоли. Кроме того, инвестиции в информационные технологии в совокупности с постоянным развитием сервисной составляющей позволяют нам поддерживать лидирующие позиции на рынке», — отметил представитель пресс-службы группы «Шоколадница».

«Наши продукты позволяют защитить от киберугроз бизнес любого масштаба и направленности, предоставляя высокоэффективные решения для обеспечения ИТ-безопасности, которые регулярно получают высокие оценки в независимых тестах. Для компании, сеть которой работает по всей стране, особенно важно иметь централизованную, простую и удобную систему управления защитой. Мы рады, что один из лидеров в сфере ресторанного бизнеса выбрал наши инструменты для решения большого диапазона задач администрирования и обеспечения безопасности», — сказала Евгения Наумова, руководитель управления корпоративных продаж «Лаборатории Касперского» в России.

Kaspersky Security для бизнеса — комплексное решение для корпоративных пользователей, которое включает в себя инструменты и технологии для обеспечения кибербезопасности всей ИТ-инфраструктуры. Оно обеспечивает сохранность конфиденциальной информации и целостность запущенных процессов и систем, позволяет контролировать и защищать мобильные устройства, помогает управлять удаленным доступом к корпоративной сети. Интеграция с дополнительно доступным продуктом EDR (Endpoint Detection and Response) позволяет быстро выявлять и блокировать любые аномалии на рабочих местах сотрудников, нейтрализуя сложные APT-атаки.