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Решение Accenture на базе SAP S/4HANA ускорит вывод продуктов на рынок

Интеграция Бизнес-приложения

Accenture разработала цифровой инструмент TDRD (target-driven recipe development), предназначенный для управления рецептурой в рамках рабочих процессов производственных компаний в сфере химической и легкой промышленности, продуктов питания, здравоохранения.

Решение создано на базе SAP S/4HANA с целью – облегчить работу менеджеров, ответственных за соблюдение требований к составу в процессе изготовления продукции. Решение также учитывает отраслевую необходимость точечно отвечать на новые запросы рынков, регуляторов и потребителей.

Новое решение переводит процесс управления жизненным циклом продукта (PLM, Product Lifecycle Management) на новый уровень за счет реализации умного R&D-процесса по разработке рецептур, калькуляции их стоимости и состава компонентов в зависимости от формул, ограничений и контролей в одном пользовательском WEB интерфейсе в режиме реального времени. Функционал SAP S/4HANA позволяет значительно улучшить качество пользовательского опыта, оптимизировать процесс взаимодействия исполнителей в рамках рабочих процессов за счет аналитических инструментов и удобной панели управления с визуализацией всех ключевых показателей.

Таким образом компания получает интегрированный, основанный на аналитике данных системный взгляд на управление рецептурой продукта, координируя и интегрируя все переменные рынка, на котором приходится работать: от введения налога на сахар до растущего спроса на вегетарианские продукты и соответствующие ингредиенты.

Решение TDRD обеспечивает прозрачность рабочих процессов, отслеживая все релевантные формулы рецептов, расчеты, ключевые показатели и справки на едином экране по запросу. Это позволяет получать бизнес-инсайты, реализуя на практике концепцию постоянных инноваций процессов (Permanent innovation). Таким образом, производство становится клиентоориентированным, повышает уровень соответствия требованиям отраслевым и корпоративным стандартам.

Менеджеры по управлению рецептурой могут с легкостью осуществлять моделирование производственного процесса в целях эксперимента для понимания результатов, к которым приведет корректировка любых переменных в начальной рецептуре. Это включает в себя возможный выход за пределы рекомендованного баланса нутриентов и изменение себестоимости производства, соблюдение требований стандартов по ходу работы предприятия.

Компании, использующие TDRD, получают возможность достижения установленных целевых показателей для каждого продукта, согласно быстро меняющимся запросам потребителей или требованиям регуляторов.

«Производственным компаниям сегодня необходимо непрерывно и оперативно внедрять в производственный цикл самые новые цифровые решения. Главные драйверы этого процесса – потребители и регуляторы. Первые проявляют активный интерес к происхождению ингредиентов, учитывают влияние, которое оказывает производство продуктов на окружаемую среду. Регуляторы же напрямую управляют рецептурой продуктов, отслеживая ингредиенты, аллергены, пищевую безопасность упаковки. Сертификация на соответствие стандартам продолжает оказывать влияние на работу компаний через санкции и штрафы», - отметил Дмитрий Руденко, руководитель SAP практики Accenture в России.

По его словам, для бизнеса никогда ранее не было так важно вводить в свои процессы функционал целевой разработки рецептуры продуктов, получая возможность оперативного расчета соотношения нутриентов, ингредиентов и себестоимости. Именно эту задачу и выполняет TDRD на базе SAP S/4HANA.

По наблюдениям Accenture, применение TDRD на практике крупных производственных компаний в сфере химической и легкой промышленности, продуктов питания, здравоохранения может обеспечивать следующие практические результаты: показатель Time-to-market для запуска новых продуктов вырастает до 35% и в диапазоне 10%-30% для обновленных версий уже использующихся рецептов. Прямые производственные издержки падают на 5–15%, операционные и инженерные затраты снижаются до 30%, тогда как средний цикл разработки рецептуры может сократиться до 35%.

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