Microsoft инвестирует в развитие партнерской экосистемы

Microsoft объявила о новых инвестициях в технологии и программы для поддержки своей партнерской экосистемы. Они призваны оптимизировать взаимодействие партнеров с компанией в эпоху облачных вычислений.

«Наши клиенты и партнеры продолжают переходить в облако, увеличивая темпы цифровой трансформации своих компаний. Это позволяет нам развивать новые виды и уровни сотрудничества, — сказал корпоративный вице-президент группы One Commercial Partner компании Microsoft Гавриелла Шустер. — Мы трансформируем наш портфель партнерских программ, коммерческих предложений и ресурсов для компаний, сотрудничающих с Microsoft, чтобы помочь им извлечь выгоду из этих новых возможностей».

Расширение возможностей Microsoft Teams. Спустя два года после запуска платформы, ее активно используют 13 миллионов человек ежедневно, а 19 миллионов — еженедельно. Microsoft также анонсировала новые функции в Microsoft Teams, которые включают возможности для медицинских организаций и сотрудников первой линии. Кроме того, совместно с партнерами Microsoft работает над интеграцией Teams c решениями для контакт-центров, а также открывает новые возможности для CSP-партнеров.

Обновление Dynamics 365. Microsoft объявила о масштабном обновлении инициативы Dynamics 365 Nonprofit Accelerator и двух новых средствах интеграции для платформы Dynamics 365, ориентированных на представителей автомобильной индустрии и финансового сектора. Кроме того, программа Business Applications ISV Connect стала доступна практически по всему миру. В ней появились новые инструменты и руководства для разработки, ресурсы marketplace, а также новые возможности поддержки партнерских решений и помощь в выводе их на рынок.

Microsoft представляет Azure Lighthouse. Решение предоставляет партнерам единую панель для мониторинга и управления всеми заказчиками Azure. Это обеспечивает более удобное управление ресурсами Azure, с высокой степенью автоматизации и эффективности, а также более высокий уровень прозрачности и безопасности для заказчиков. Microsoft впервые представила решение подобного масштаба, разработанное с партнерами и для партнеров.

Azure Migration Program (AMP). Инициатива поможет заказчикам ускорить миграцию на Azure. AMP формирует проактивные рекомендации и содержит инструменты, которые позволят снизить риски и реагировать на наиболее часто возникающие проблемы, связанные с переносом рабочих процессов в облако.

Программа совместных продаж партнерских решений Microsoft co-sell существует уже два года. Годовой доход партнеров в рамках нее составил $9,5 млрд. Инвестиции, о которых было объявлено на этой неделе, направлены на развитие этого направления.

Общая доступность компетенции Microsoft Security. Эта новая компетенция дает возможность партнерам реализовывать свою экспертизу на рынке, а также предоставляет доступ к ряду преимуществ, стимулирующих коммерческий рост и увеличение прибыли компаний.

Пять расширенных специализаций. В этот список входит экспертиза по миграции Windows Server и SQL Server в Microsoft Azure, миграции баз данных Linux и Open Source в Azure, миграции Data Warehouse в Azure, модернизации веб-приложений в облаке Microsoft, а также Kubernetes (открытое ПО для управления контейнерам) в Azure.

Новые возможности Azure Marketplace. Дополнительные модели ценообразования, программа поощрений и новые способы вывода продуктов на рынок будут запущены в июле для компаний, которые размещают коммерческие предложения на платформе Microsoft Azure Marketplace. Модели ценообразования включают ежемесячный и годовой биллинг SaaS, гибкие настраиваемые под конкретного заказчика опции биллинга, стандартные контракты и бесплатные пробные версии SaaS, конвертируемые в оплачиваемые вовлечения.