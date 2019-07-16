«Первый Бит» создал корпоративный портал для рекламной группы АДВ

Специалисты «Первого Бита» создали корпоративный портал на 2000 пользователей для рекламной группы АДВ.

Более 20 лет компания создает решения и технологии, объединяющие инвестиции, маркетинг и продажи. АДВ — это команда профессионалов в области медиа, маркетинговой стратегии и креатива.

Холдинг состоит из 10 агентств, работающих под одним брендом. Поэтому для еще более сплоченной коммуникации руководство решило создать единое информационное пространство, где все сотрудники смогли бы свободно взаимодействовать друг с другом и получать необходимую информацию от руководства.

Исполнителем проекта стала компания «Первый Бит», которая в качестве платформы для корпоративного портала использовала продукт «Битрикс24» в редакции «Энтерпрайз».

«Первый Бит» внедрил корпоративный портал на 2000 пользователей, настроил сквозную авторизацию, что позволило сотрудникам заходить в систему автоматически после авторизации на рабочем компьютере.

Кроме этого, был реализован сервис «Бронирование переговорных комнат», который индивидуально настраивался под каждое агентство и отделы. Также были настроены сервисы «Заявка на курьера», «Заявка на пропуск», «Бронирование парковочных мест», «Доска объявлений» и другие сервисы.

В систему также был внедрен HR-блок, куда были перенесены все формы HR-отдела из excel, что позволило структурировать информацию и упростить работу с кадрами. Для HR внедрили специальную функцию-публикацию новостей, мероприятий, событий прямо в календарь компании.

Благодаря новому корпоративному порталу компания АДВ смогла облегчить коммуникацию между агентствами и подразделениями. Руководство публикует важную информацию в Живой ленте, размещает новости, проводит опросы, поддерживая с коллективом обратную связь.

Сегодня «Первый Бит» занимается автоматизацией отдела закупок на базе CRM для компании АДВ, редизайном портала и другими задачами.

«Результаты внедрения корпоративного портала оцениваем положительно. Корпоративный портал Битрикс24 позволил сотрудникам АДВ облегчить коммуникацию друг с другом и оперативно получать информацию от руководства. Задача заказчика была полностью решена. Специалисты продемонстрировали индивидуальный подход к проблеме клиента, показали высокий уровень компетенций и профессионализм», - отметила руководитель web-студии компании «Первый Бит» Ольга Медведкова.