iRu получила сертификат совместимости с системным ПО компании «Роса»

iRu, российский производитель компьютеров, получил сертификат на совместимость своей продукции - персональных компьютеров – с программным обеспечением российской компании «Роса»» («НТЦ ИТ «Роса»»). По результатам тестирования, все компоненты аппаратного комплекса системных блоков iRu полностью совместимы с программным продуктом RELD на пакетной базе CentOS Linux (7.x) для рабочих станций корпоративных пользователей.

RELD (Rosa Enterprise Linux Desktop) – это операционная система для рабочих станций, программное решение для развертывания инфраструктурных служб организации, охватывающие все информационные потоки. ОС RELD обладает набором возможностей, необходимых для поддержки совместной работы пользователей в распределенной среде. Данный дистрибутив включает «из коробки» полный набор приложений, позволяющий начать работу сразу после установки. В составе ОС RELD в числе прочего поставляются: веб-браузер Chromium, почтовые клиенты Evolution и Thunderbird, офисные пакеты LibreOffice и Softmaker Freeoffice, кодеки для мультимедиа.

Для пользователей ОС Rosa это означает стабильную и бесперебойную работу на персональных компьютерах производства российской компании. Подтвержденная полная техническая совместимость говорит о том, что все задачи, которые стоят перед пользователями, такие как бесперебойная работа в браузере, работа с системами электронного документооборота, с государственными порталами, включая узкоспециализированные задачи корпоративных пользователей операционной системы Rosa, будут выполняться быстро и без сбоев на персональных компьютерах и другой продукции компании iRu. Для корпоративных пользователей ОС Rosa при работе одной из важных задач является корректная работа с криптографией, и подтвержденная совместимость с персональными компьютерами отечественного производства обеспечивает такую правильную работу криптографических систем. Таким образом, пользователи ОС Rosa получили готовую к практическому применению аппаратно-программную платформу полностью российского производства.