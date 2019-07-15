ЕМЕ автоматизировала складской комплекс подразделения ГК «Росатом»

ЕМЕ завершила проект по автоматизации складского комплекса завода по производству углеродного волокна «Алабуга-волокно», входящего в UMATEX – дивизион «Перспективные материалы и технологии» госкорпорации «Росатом».

Углеродное волокно в составе легких и прочных композиционных материалов используется в космической индустрии, авиастроении, автомобилестроении, энергетике, судостроении, нефтегазовой индустрии, строительстве. Завод «Алабуга-волокно» входит в двадцатку ведущих производителей углеводородного волокна.

Задачи цифровизации производства и складских комплексов завода были поставлены руководством UMATEX в 2018 г. Интегратором для решения была выбрана российская компания ЕМЕ.

«Для нас был важен выбор отечественного поставщика WMS-системы. Российский разработчик-компания ЕМЕ предложила решение, полностью соответствующее нашим задачам и наиболее доступное по стоимости», - отметил руководитель ИТ-проектов UMATEX Николай Ваньков.

Складской комплекс класса «А» завода размещен непосредственно при производстве в ОЭЗ «Алабуга», Республика Татарстан. Суммарная площадь комплекса – 5 000 кв. м. Имеются как отапливаемые, так и не отапливаемые площадки. Особенность склада – стеллажное и напольное хранение.

«Ранее завод «Алабуга-волокно» не использовал WMS. Складской и производственный учет осуществлялся с помощью «1C» и стандартных таблиц Excel. Этот подход не обеспечивал достаточной производительности, скорости и точности», - отметил Ваньков.

Компанией ЕМЕ было разработано и предложено гибридное решение по автоматизации складов сырья, производства и готовой продукции. В ходе проекта специалистами ЕМЕ была осуществлена автоматизация учета движения товаров на производстве и складах.

Автоматизирована приемка и передача сырья на производство; реализован модуль производства (MES), который позволяет получать необходимые данные для формирования производственного отчета по выпуску продукции; разработан и внедрен модуль маркировки, а также проведены работы по интеграции ЕME.WMS с аппликатором этикеток и линией упаковки. Модуль маркировки представляет собой рабочее место оператора и позволяет вести процесс маркировки готовой продукции в автоматическом режиме.

Разработана и внедрена система сквозного учета готовой продукции, позволяющая отслеживать по штрих-кодам как движение единицы продукции индивидуально, так и в составе коробов и паллет. Система позволяет хранить полную историю производства и упаковки каждой серийной единицы готовой продукции, даже спустя несколько лет. Обеспечена интеграция с учетной системой предприятия на платформе 1C.

В рамках проекта компания ЕМЕ осуществила поставки оборудования и расходных материалов: ТСД Intermec CK3X, CK3R, Honeywell CK75 с набором необходимых дополнительных аксессуаров; принтеры этикеток TSC ME240 и расходные материалы.

В ходе реализации проекта все поставленные задачи были решены.