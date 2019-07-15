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Cloud4Y разместила в своем облаке ИТ-инфраструктуру «Давиза»

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Cloud4Y объявил о размещении в своем облаке ИТ-инфраструктуры «Давиза» (DA!VISA) — онлайн-сервиса по оформлению виз в США.

Чтобы обеспечить соответствие серверной инфраструктуры требованиям закона №152-ФЗ «О персональных данных», компания обратилась к облачному провайдеру Cloud4Y. Необходимо было не только предоставить соответствующую законодательству инфраструктуру, но и обеспечить шифрование данных, а также подготовить внутреннюю документацию компании для проверки со стороны контрольных органов.

В процессе сотрудничества специалистами Cloud4Y была перенесена ИТ-инфраструктура компании DA!VISA на виртуальные серверы в рамках услуги «Облако ФЗ-152 VMware vGate». При этом были соблюдены требования 152-ФЗ, 242-ФЗ, ПП-1119 и других требований законодательства РФ в части защиты, хранения и обработки персональных данных. Услуга позволила онлайн-сервису избавиться от забот по созданию и эксплуатации локальной защищённой инфраструктуры.

Персональные данные клиентов DA!VISA размещены в отдельном защищенном сертифицированными средствами защиты информации контуре, спроектированном специально под нужды компании. В результате «ДаВиза» прошла проверку, организованную Роскомнадзором, и продолжает пользоваться облачными услугами.

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