«Лаборатория умного вождения» оборудовала автопарк Moscow Dream Cars телематической системой с ИИ

Компания «Лаборатория умного вождения», российский разработчик телематических решений, запустила проект «подключенного автомобиля» (connected car) совместно с сервисом по прокату эксклюзивных автомобилей Moscow Dream Cars.

В рамках сотрудничества «Лаборатория умного вождения» оборудовала специальным решением автомобили премиальных марок, которые составляют автопарк Moscow Dream Cars. Среди автомобилей, оборудованных системой, Lamborghini Huracan Spyder, Ferrari 458, Bentley Continental, Porsche 911, Audi R8 и др.

Проект реализован для более аккуратного использования автомобилей. Основными задачами устройства являются: контроль технического состояния, мониторинг стиля вождения, дистанционное управление и обеспечение безопасности автомобилей. Более того, система поможет следить за соблюдением скоростного режима водителями и контролировать, чтобы нарушения не превышали рамки допустимых.

Прежде чем оборудовать автопарк Moscow Dream Cars, телематическая система была протестирована на Audi R8 и показала отличные результаты. После чего было принято решение дооборудовать остальные автомобили. Важным фактором также стала возможность полноценной эксплуатации устройства за рубежом, так как клиенты Moscow Dream Cars иногда используют прокатные автомобили для поездок за границу.

«Оснащение автомобилей телематическими системами – это оптимальный выбор для прокатных автопарков, так как они позволяют оценивать аккуратность использования и техническое состояние каждого автомобиля удаленно. Это позволяет бизнесу оптимизировать затраты на содержание автопарка, сегментировать клиентов, предоставляя особые условия более надежным и аккуратным водителям. Мы рады, что наше устройство позволяет компании Moscow Dream Car» контролировать использование дорогих автомобилей и быть спокойными за их сохранность», – сказал Михаил Анохин, исполнительный директор компании «Лаборатория умного вождения».