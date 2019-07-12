«Корус консалтинг» оптимизирует управление запасами в «Иркутской нефтяной компании»

«Корус консалтинг» начал проект по автоматизации процессов материально-технического обеспечения в «Иркутской нефтяной компании» (ИНК). Информационную систему заказчика на базе «1С:Управление производственным предприятием» («1С:УПП») ждет серьезная модернизация.

За последние пять лет объемы добычи углеводородного сырья ИНК увеличились практически в четыре раза, стартовал масштабный газовый проект. Стремительный рост создал необходимость в пересмотре методологии пополнения запасов материалов. Цель нового подхода – отрегулировать выполнение сроков поставок, оптимизировать складские запасы.

На старте проекта компания провела масштабную аналитическую и методологическую работу по управлению запасами материально-технических ресурсов (МТР). Были разработаны алгоритмы ABC/XYZ/FMR категоризации номенклатуры, определена методика пополнения запасов в зависимости от стоимости и регулярности поставок. Пилотные расчеты для ограниченного перечня номенклатур и категоризация ассортимента успешно завершились. Следующим этапом станет расширение списка пополняемых материалов и автоматизация разработанной методологии.

Для проектирования и доработки информационной системы на базе «1С:УПП» руководство ИНК пригласило специалистов «Корус консалтинг», обладающих экспертизой автоматизации бизнес-процессов в производственной отрасли и глубокими знаниями специфики конфигураций продуктов «1С».

Эксперты «Корус консалтинг» автоматизируют новую методологию обеспечения МТР: расчет будет происходить на основании текущих запасов материала и его аналогов, ресурсов в пути, данных об устойчивости спроса, правилах пополнения и ряда ограничений. Обновление информационной системы на базе «1С:УПП» позволит ИНК оптимизировать уровень складских запасов МТР, сократить избыточное хранение и минимизировать трудовые затраты при реализации соответствующих функций, считают в «Корус консалтинг».

«Модернизированная платформа станет неотъемлемой частью работы всех направлений нашей деятельности, особенно тех, которые касаются разведки месторождений и инвестиционно-строительной деятельности. В рамках пилотного проекта позиции критичной номенклатуры были взяты под контроль. Регулярные мониторинги показывают, что уровень этих материалов на складах стремится к оптимальному», – сказал Михаил Ларин, заместитель генерального директора по снабжению, транспортной логистике и складскому хозяйству ИНК.

«Важным требованием заказчика было сохранение гибкости системы и контролируемости бизнес-процессов при добавлении новых инструментов. Проектной команде удалось сохранить кастомизированные компоненты системы и грамотно дополнить ее новыми возможностями, которые помогут ИНК принимать решения по оптимизации складских запасов», – отметил Николай Мокрецов, директор по развитию бизнеса департамента ERP группы «Корус консалтинг».