Лайфхак
Как найти нишу, которую займет компания в цифровом мире
Интеграция
Лайфхак цифровизации: примите на работу чат-ботов
Инфраструктура
Почему нужно отслеживать новые технологии

Спецпроекты

«Корус консалтинг» оптимизирует управление запасами в «Иркутской нефтяной компании»

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения

«Корус консалтинг» начал проект по автоматизации процессов материально-технического обеспечения в «Иркутской нефтяной компании» (ИНК). Информационную систему заказчика на базе «1С:Управление производственным предприятием» («1С:УПП») ждет серьезная модернизация.

За последние пять лет объемы добычи углеводородного сырья ИНК увеличились практически в четыре раза, стартовал масштабный газовый проект. Стремительный рост создал необходимость в пересмотре методологии пополнения запасов материалов. Цель нового подхода – отрегулировать выполнение сроков поставок, оптимизировать складские запасы.

На старте проекта компания провела масштабную аналитическую и методологическую работу по управлению запасами материально-технических ресурсов (МТР). Были разработаны алгоритмы ABC/XYZ/FMR категоризации номенклатуры, определена методика пополнения запасов в зависимости от стоимости и регулярности поставок. Пилотные расчеты для ограниченного перечня номенклатур и категоризация ассортимента успешно завершились. Следующим этапом станет расширение списка пополняемых материалов и автоматизация разработанной методологии.

Для проектирования и доработки информационной системы на базе «1С:УПП» руководство ИНК пригласило специалистов «Корус консалтинг», обладающих экспертизой автоматизации бизнес-процессов в производственной отрасли и глубокими знаниями специфики конфигураций продуктов «1С».

Эксперты «Корус консалтинг» автоматизируют новую методологию обеспечения МТР: расчет будет происходить на основании текущих запасов материала и его аналогов, ресурсов в пути, данных об устойчивости спроса, правилах пополнения и ряда ограничений. Обновление информационной системы на базе «1С:УПП» позволит ИНК оптимизировать уровень складских запасов МТР, сократить избыточное хранение и минимизировать трудовые затраты при реализации соответствующих функций, считают в «Корус консалтинг».

«Модернизированная платформа станет неотъемлемой частью работы всех направлений нашей деятельности, особенно тех, которые касаются разведки месторождений и инвестиционно-строительной деятельности. В рамках пилотного проекта позиции критичной номенклатуры были взяты под контроль. Регулярные мониторинги показывают, что уровень этих материалов на складах стремится к оптимальному», – сказал Михаил Ларин, заместитель генерального директора по снабжению, транспортной логистике и складскому хозяйству ИНК.

«Важным требованием заказчика было сохранение гибкости системы и контролируемости бизнес-процессов при добавлении новых инструментов. Проектной команде удалось сохранить кастомизированные компоненты системы и грамотно дополнить ее новыми возможностями, которые помогут ИНК принимать решения по оптимизации складских запасов», – отметил Николай Мокрецов, директор по развитию бизнеса департамента ERP группы «Корус консалтинг».

Другие материалы рубрики

Назван размер взятки «Техносерва», за которую арестовали замглавы Пенсионного фонда

Обновление Windows 10 отправляет систему в «черный экран»

«Техносерв» свалил вину за обыски в офисе на «команду Ананьева» - основателя компании, покинувшего Россию

CNews растет и обновляется. Обращение главного редактора

Huawei нацелилась скупить отечественный Linux, «Эльбрусы» и российское «железо»

«Почта банк» «первым в России» запустил подтверждение операций с помощью селфи

Техника

Обзор Samsung POWERStick Jet: мощный вертикальный пылесос

Выбираем саундбар для телевизора: 6 лучших моделей

Самые ожидаемые смартфоны второй половины 2019 года

Умные весы: хиты продаж
Показать еще
Стратегия месяца

Уже появляются российские эквиваленты западных решений для банков

Сергей Пегасов

CIO Промсвязьбанка

Взгляд месяца

Государство должно получать данные напрямую из информсистем компаний

Савва Шипов

Замминистра Минэкономразвития

Не только беспилотники: как автопром использует искусственный интеллект Почему цифровизация без облаков будет длительной и дорогой Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии