Лайфхак
Как найти нишу, которую займет компания в цифровом мире
Интеграция
Лайфхак цифровизации: примите на работу чат-ботов
Инфраструктура
Почему нужно отслеживать новые технологии

Спецпроекты

Cloud4Y анонсировал запуск архивного хранилища

Интеграция Инфраструктура

Cloud4Y объявил о запуске нового сервиса – архивного хранилища. Новый сервис предоставляет бизнесу максимально дешёвое «холодное» хранилище для архивных данных и многолетних баз резервных копий по цене 6 копеек за ГБ в месяц.

Функционал хранилища доступен как в панели управления, так и по API. Клиенты получают автоматическую репликацию данных, гарантию безопасного переноса информации в облако, соответствующий Tier III, доступность хранилища на уровне до SLA 99,982%.

Решение построено на платформе объектного хранилища S3, но имеет важное отличие от обычных cold-storage, предполагающих периодическое использование данных. Ему можно присвоить уровень ice-cold storage, поскольку архивы здесь хранятся, словно в тёмном чулане. То есть запрашиваются пользователями исключительно редко, а то и вовсе никогда.

Для хранения данных используются массивы хранения NetApp enterprise-уровня. Все взаимодействия пользователя с хранилищем шифруются.

Архивное хранилище позволяет освободить дорогостоящее дисковое пространство от огромного количества информации, которая занимает дисковое пространство, но редко запрашивается пользователем. Облачный архив стоит на порядок дешевле, и в нём можно хранить терабайты данных.

Архивное хранилище подойдёт для следующих типов данных: нормативные документы и архивы; информация для анализа научных экспериментов («озёра» данных); многолетние коллекции резервных копий; видеоконтент; медицинские данные.

Архивное хранилище от Cloud4Y позволяет использовать S3 или OpenStack Swift API для подключения приложений и интеграции с внешними системами. Объёмы увеличиваются/уменьшаются автоматически в зависимости от потребности клиента. Почасовой биллинг позволяет платить только за реально использованные ресурсы.

Другие материалы рубрики

Назван размер взятки «Техносерва», за которую арестовали замглавы Пенсионного фонда

Обновление Windows 10 отправляет систему в «черный экран»

«Техносерв» свалил вину за обыски в офисе на «команду Ананьева» - основателя компании, покинувшего Россию

CNews растет и обновляется. Обращение главного редактора

Huawei нацелилась скупить отечественный Linux, «Эльбрусы» и российское «железо»

«Почта банк» «первым в России» запустил подтверждение операций с помощью селфи

Техника

Обзор Samsung POWERStick Jet: мощный вертикальный пылесос

Выбираем саундбар для телевизора: 6 лучших моделей

Самые ожидаемые смартфоны второй половины 2019 года

Умные весы: хиты продаж
Показать еще
Тема месяца

Обзор: Мобильность в бизнесе 2019

Рейтинг CNews Mobile

Крупнейшие разработчики мобильных приложений

Профиль месяца

Нужно ли локализовывать иностранное ПО

Александр Шохин

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Не только беспилотники: как автопром использует искусственный интеллект Почему цифровизация без облаков будет длительной и дорогой Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии