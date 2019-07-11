Лайфхак
Как найти нишу, которую займет компания в цифровом мире
Интеграция
Лайфхак цифровизации: примите на работу чат-ботов
Инфраструктура
Почему нужно отслеживать новые технологии

Спецпроекты

«Росэлектроника» представила корабельный комплекс связи с искусственным интеллектом

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Интеграция Электроника ИТ в госсекторе

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил интегрированный комплекс связи для ВМФ на базе новой системы управления с искусственным интеллектом. Решение обеспечивает бесперебойную работу в цифровых радиолиниях скрытной и помехозащищенной радиосвязи.

Система управления, разрабатываемая Омским НИИ приборостроения (входит в «Росэлектронику»), самостоятельно составляет расписание работы комплекса связи, проверяет доступность каналов связи и настраивает аппаратуру для работы в требуемой радиосети, а также обеспечивает переход на использование другого рода связи в случае необходимости. Часть решений по организации процессов передачи информации, которые раньше принимал человек, система управления принимает автоматически. Помехозащищенность решения обеспечивается за счет псевдослучайной перестройки рабочей частоты.

Интегрированный комплекс связи предназначен для обеспечения радиосвязи между надводными кораблями ВМФ любого ранга и внешними корреспондентами – узлами связи командных пунктов, надводных кораблей, подводных лодок, летательных аппаратов. Комплекс обеспечивает сопряжение и совместную работу с корабельными системами, а также предоставляет инфокоммуникационные услуги, включая видеоконференцсвязь и передачу данных, посредством подсистем широкополосной и спутниковой связи. В состав комплекса входят радиопередающее устройство Р-646-М1, антенно-согласующее устройство АнСУ-1000ПФ, одноканальное радиоприемное устройство, радиостанции «Яблоко-М1» и «Аметист-ВМФ», Ethernet-коммутатор «Паук-1», антенные коммутаторы КПрАМ, КПрАМ-1 и источник бесперебойного питания ИБП 2000-48/220.

«Интегрированный комплекс связи востребован у госзакачика и в ближайшие десятилетия он станет основой систем связи ВМФ. На сегодняшний день им уже оснащен ряд кораблей различных проектов, а также заключены контракты на будущие поставки, – отметил генеральный директор Омского НИИ приборостроения Владимир Березовский. – Комплекс включает новейшие средства связи, которые обеспечивают внедрение технологий программно-определяемого радио в систему связи Военно-морского флота. Такая технология позволяет добавлять новые функции и расширять возможности оборудования без вмешательств в конструкцию, а только за счет обновления программного обеспечения».



Другие материалы рубрики

«Техносерв» свалил вину за обыски в офисе на «команду Ананьева» - основателя компании, покинувшего Россию

CNews растет и обновляется. Обращение главного редактора

Huawei нацелилась скупить отечественный Linux, «Эльбрусы» и российское «железо»

«Почта банк» «первым в России» запустил подтверждение операций с помощью селфи

РЖД потратят миллиард на серверы с процессорами «не хуже» Intel

ИТ-моделирование выпуска стали даст «Евразу» экономический эффект в 600 миллионов. Видео

Техника

Выбираем саундбар для телевизора: 6 лучших моделей

Самые ожидаемые смартфоны второй половины 2019 года

Умные весы: хиты продаж

Обзор ViewSonic XG240R: сбалансированный игровой монитор
Показать еще
Взгляд месяца

Государство должно получать данные напрямую из информсистем компаний

Савва Шипов

Замминистра Минэкономразвития

Стратегия месяца

Уже появляются российские эквиваленты западных решений для банков

Сергей Пегасов

CIO Промсвязьбанка

#CloudМТS: Облако станет центром российских цифровых экосистем Почему цифровизация без облаков будет длительной и дорогой Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии