«Росэлектроника» представила корабельный комплекс связи с искусственным интеллектом

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил интегрированный комплекс связи для ВМФ на базе новой системы управления с искусственным интеллектом. Решение обеспечивает бесперебойную работу в цифровых радиолиниях скрытной и помехозащищенной радиосвязи.

Система управления, разрабатываемая Омским НИИ приборостроения (входит в «Росэлектронику»), самостоятельно составляет расписание работы комплекса связи, проверяет доступность каналов связи и настраивает аппаратуру для работы в требуемой радиосети, а также обеспечивает переход на использование другого рода связи в случае необходимости. Часть решений по организации процессов передачи информации, которые раньше принимал человек, система управления принимает автоматически. Помехозащищенность решения обеспечивается за счет псевдослучайной перестройки рабочей частоты.

Интегрированный комплекс связи предназначен для обеспечения радиосвязи между надводными кораблями ВМФ любого ранга и внешними корреспондентами – узлами связи командных пунктов, надводных кораблей, подводных лодок, летательных аппаратов. Комплекс обеспечивает сопряжение и совместную работу с корабельными системами, а также предоставляет инфокоммуникационные услуги, включая видеоконференцсвязь и передачу данных, посредством подсистем широкополосной и спутниковой связи. В состав комплекса входят радиопередающее устройство Р-646-М1, антенно-согласующее устройство АнСУ-1000ПФ, одноканальное радиоприемное устройство, радиостанции «Яблоко-М1» и «Аметист-ВМФ», Ethernet-коммутатор «Паук-1», антенные коммутаторы КПрАМ, КПрАМ-1 и источник бесперебойного питания ИБП 2000-48/220.

«Интегрированный комплекс связи востребован у госзакачика и в ближайшие десятилетия он станет основой систем связи ВМФ. На сегодняшний день им уже оснащен ряд кораблей различных проектов, а также заключены контракты на будущие поставки, – отметил генеральный директор Омского НИИ приборостроения Владимир Березовский. – Комплекс включает новейшие средства связи, которые обеспечивают внедрение технологий программно-определяемого радио в систему связи Военно-морского флота. Такая технология позволяет добавлять новые функции и расширять возможности оборудования без вмешательств в конструкцию, а только за счет обновления программного обеспечения».