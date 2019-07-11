Линейка RFID-решений «Микрона» пополнилась системой ответственного хранения

«Микрон» представил новую RFID-систему ответственного хранения, предназначенную для контроля доступа к ценным объектам, в том числе которые закреплены за определенными сотрудниками, таким как документы, табельное оружие, лекарства, ключи и другие важные предметы. В системе применяется отечественная компонентная база первого уровня, что позволяет обеспечить информационную безопасность на аппаратном уровне.

Система ответственного хранения позволяет в любой момент времени получить информацию о подотчетных объектах, определить их местонахождение, отследить доступ пользователей, а также звуковой индикацией или сообщением на пульт охраны предупреждает о любых несанкционированных действиях.

Система обеспечивает автоматизацию многопользовательского доступа к ценным объектам, контроль правомерности и времени пользования, персональный учет объектов и полностью заменяет кладовщика.

«Это еще один пример целевого применения RFID технологий для оптимизации бизнес-процессов и минимизации рисков, связанных с влиянием человеческого фактора. Система автоматизирует функцию хранения и авторизацию доступа, - отметил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности «Микрона» Артур Темиров. - RFID позволяет отследить, кто последний имел доступ к объекту хранения, какие предметы брал, вернул или продолжает использовать. Особенно это важно для объектов критической инфраструктуры, а также предприятий и учреждений, у кого на балансе числятся предметы, предоставляющие опасность или ценность».

Система ответственного хранения может быть реализована в зависимости от задач и физических параметров объекта в различных форм-факторах: от металлического шкафа до изолированного помещения.

Объекты, подлежащие учету, маркируются радиочастотными метками ультравысокочастотного диапазона, которые содержат необходимую информацию для идентификации предмета, в том числе могут содержать наименование объекта, номенклатурный номер, артикул и другое. Данные всех используемых для маркировки меток вносятся в единую информационную систему с целью привязки к конкретным объектам и лицам, которые имеют право доступа к ним. В зависимости от функционала и ценности хранящихся объектов могут использоваться разные виды RFID меток с различными креплениями.

Идентификация пользователя осуществляется через индивидуальную персонализированную карту с RFID-меткой высокочастотного диапазона.

Система ответственного хранения оснащена датчиком открытия двери, антеннами для передачи данных и RFID считывателями, с помощью которых происходит подключение к серверу с установленным программным обеспечением.

При извлечении предмета из шкафа пользователем, открывший своей картой доступ, считыватели сканируют данные метки и передают в систему электронного учета, и за пользователем автоматически закрепляется данный предмет. При извлечении объекта пользователем, не имеющим на это права, срабатывает сигнализация на самом шкафу (световая или звуковая), а также идет передача сигнала на пульт охраны.

«Микрон» имеет собственную RFID-лабораторию по разработке и измерению радиочастотных идентификационных изделий во всех действующих диапазонах частот и организован полный цикл производства продукции, что позволяет учитывать индивидуальные требования каждого заказчика. В продуктовой линейке предприятия более 150 видов различных RFID меток.

В настоящее время RFID продукция «Микрона» уже успешно применяется для различных задач, в том числе инвентаризации, защиты бренда и контроля контрафакта, автоматизации техпроцессов, складской и торговой логистики, автоматизации сельскохозяйственных предприятий, финансовых, образовательных и медицинских учреждений, а также для контроля и управления доступом к различным объектам и единицам хранения.