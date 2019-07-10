«Славнефть» оптимизировала консолидированную отчетность по МСФО на базе Oracle Hyperion

НГК «Славнефть» завершило проект оптимизации системы формирования консолидированной отчетности по МСФО на базе Oracle Hyperion. Проект, выполненный совместно с «Консист Бизнес Групп», позволил компании значительно сократить сроки сбора данных и подготовки отчетности.

В структуру «Славнефти» входят геологоразведочные, добывающие, перерабатывающие, логистические и сервисные предприятия. Одной из основных задач холдинга является снижение издержек и повышение эффективности деятельности. В рамках оптимизации финансового направления было принято решение о переводе системы формирования консолидированной отчетности по МСФО на новую версию Oracle Hyperion Financial Management.

Система формирования отчетности, построенная на одной из предыдущих версий решения Oracle Hyperion, действовала в холдинге на протяжении десяти лет и перестала поддерживаться вендором. Требовалась актуализация и оптимизация системы.

Для решения задачи была привлечена одна из крупнейших консалтинговых групп России — «Консист Бизнес Групп», специалисты которой обладают более чем 20-летним опытом создания систем бюджетирования и консолидации отчетности на базе Oracle Hyperion Planning и Oracle Hyperion Financial Management, в том числе для компаний нефтегазовой отрасли.

В рамках проекта выполнена масштабная оптимизация системы с ее переводом на новую версию. Из текущей версии системы удалены устаревшие данные и неиспользуемые элементы справочников, обновлены с учетом уточненных требований отчетные формы, оптимизирован код расчетов в соответствии с возможностями новой версии — все это способствовало существенному повышению скорости работы системы.

Пользователями системы являются 30 специалистов финансовых подразделений «Славнефти». Проект, включавший оптимизацию учетной модели на базе Oracle Hyperion Financial Management, переход на новую версию и поддержку промышленной эксплуатации, реализован в течение четырех месяцев. С новой версией стали доступны регулярные обновления вендора, улучшился интерфейс системы.

Антон Фёдоров, заместитель генерального директора по экономике и финансам НГК «Славнефть», отметил: «В результате реализации проекта мы смогли значительно оптимизировать процесс сбора и обработки информации, поступающей из подразделений холдинга. Существенно снизилась трудоемкость выполняемых работ и, как следствие, сократились сроки подготовки консолидированной финансовой отчетности».