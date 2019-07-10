Лайфхак
Как найти нишу, которую займет компания в цифровом мире
Интеграция
Лайфхак цифровизации: примите на работу чат-ботов
Инфраструктура
Почему нужно отслеживать новые технологии

Спецпроекты

«Славнефть» оптимизировала консолидированную отчетность по МСФО на базе Oracle Hyperion

Интеграция Внедрения

НГК «Славнефть» завершило проект оптимизации системы формирования консолидированной отчетности по МСФО на базе Oracle Hyperion. Проект, выполненный совместно с «Консист Бизнес Групп», позволил компании значительно сократить сроки сбора данных и подготовки отчетности.

В структуру «Славнефти» входят геологоразведочные, добывающие, перерабатывающие, логистические и сервисные предприятия. Одной из основных задач холдинга является снижение издержек и повышение эффективности деятельности. В рамках оптимизации финансового направления было принято решение о переводе системы формирования консолидированной отчетности по МСФО на новую версию Oracle Hyperion Financial Management.

Система формирования отчетности, построенная на одной из предыдущих версий решения Oracle Hyperion, действовала в холдинге на протяжении десяти лет и перестала поддерживаться вендором. Требовалась актуализация и оптимизация системы.

Для решения задачи была привлечена одна из крупнейших консалтинговых групп России — «Консист Бизнес Групп», специалисты которой обладают более чем 20-летним опытом создания систем бюджетирования и консолидации отчетности на базе Oracle Hyperion Planning и Oracle Hyperion Financial Management, в том числе для компаний нефтегазовой отрасли.

В рамках проекта выполнена масштабная оптимизация системы с ее переводом на новую версию. Из текущей версии системы удалены устаревшие данные и неиспользуемые элементы справочников, обновлены с учетом уточненных требований отчетные формы, оптимизирован код расчетов в соответствии с возможностями новой версии — все это способствовало существенному повышению скорости работы системы.

Пользователями системы являются 30 специалистов финансовых подразделений «Славнефти». Проект, включавший оптимизацию учетной модели на базе Oracle Hyperion Financial Management, переход на новую версию и поддержку промышленной эксплуатации, реализован в течение четырех месяцев. С новой версией стали доступны регулярные обновления вендора, улучшился интерфейс системы.

Антон Фёдоров, заместитель генерального директора по экономике и финансам НГК «Славнефть», отметил: «В результате реализации проекта мы смогли значительно оптимизировать процесс сбора и обработки информации, поступающей из подразделений холдинга. Существенно снизилась трудоемкость выполняемых работ и, как следствие, сократились сроки подготовки консолидированной финансовой отчетности».



Другие материалы рубрики

Huawei нацелилась скупить отечественный Linux, «Эльбрусы» и российское «железо»

«Почта банк» «первым в России» запустил подтверждение операций с помощью селфи

РЖД потратят миллиард на серверы с процессорами «не хуже» Intel

ИТ-моделирование выпуска стали даст «Евразу» экономический эффект в 600 миллионов. Видео

Создателям «Эльбрусов» половину выручки могут обеспечить военные, заказавшие тысячу российских серверов

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября

Техника

Самые ожидаемые смартфоны второй половины 2019 года

Умные весы: хиты продаж

Обзор ViewSonic XG240R: сбалансированный игровой монитор

Собираемся в дорогу. Гаджеты для автомобиля и путешествий
Показать еще
Тема месяца

Обзор: Мобильность в бизнесе 2019

Рейтинг CNews Mobile

Крупнейшие разработчики мобильных приложений

Стратегия месяца

Уже появляются российские эквиваленты западных решений для банков

Сергей Пегасов

CIO Промсвязьбанка

#CloudМТS: Облако станет центром российских цифровых экосистем Почему цифровизация без облаков будет длительной и дорогой Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии