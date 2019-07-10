«Сбербанк Лизинг» многократно ускорил проверку договоров с помощью технологий Abbyy

Технологии Abbyy ускорили проверку договоров в 7 раз «Сбербанк Лизинг» автоматизировал проверку пакета документов по лизинговой сделке (договор лизинга, договор купли-продажи, договор поручительства) с помощью технологий Abbyy. Интеллектуальное решение сравнивает подписанный документ с электронной версией и подсвечивает отличия. Теперь на выявление фактов внесения изменений в согласованную версию одного договора уходит менее трех минут — в 7 раз меньше, чем раньше.

«Сбербанк Лизинг» — одна из лидирующих лизинговых компаний с развитой региональной сетью, предлагающая своим клиентам — представителям крупного, среднего, малого и микро- бизнеса транспортные решения с учетом отраслевой специфики.

В ходе согласования и обсуждения условий лизинга заказчики и поставщики оборудования часто вносят в договоры правки. Поэтому при получении договорной документации сотрудники «Сбербанк Лизинга» сравнивают подписанные экземпляры с ранее согласованной версией с помощью решения на базе технологий Abbyy. Для этого пользователи в интерфейсе Abbyy FlexiCapture сканируют бумажные документы со штрих-кодами. Решение определяет номер договора и отправляет оцифрованный файл в электронный архив. В системе автоматически производится поиск согласованного документа, и обе версии отправляются на сравнение в партнерское решение IGS Comparator на базе технологии Abbyy ScanDifFinder SDK. Решение быстро выявляет в документах любые изменения, внесенные по случайности или намеренно. Ответственный за конкретный договор сотрудник бэк-офиса получает ссылку на задание.

В web-интерфейсе пользователь может посмотреть на результаты сравнения. Если экземпляры идентичны, то сотрудник одобряет сделку и отправляет документ на учет. Если в документах обнаружены различия, сотрудник запускает процесс взаимодействия с контрагентом. Благодаря решению менеджеры «Сбербанк Лизинга» успевают проверить около 100 тыс. страниц договорной документации и заключить более 2500 соглашений о лизинге в месяц.

«Мы стремимся сделать так, чтобы согласование, обработка и проверка многостраничных документов занимали как можно меньше времени сотрудников, а заказчики могли быстрее начать использовать предмет лизинга. Интеллектуальные технологии Abbyy помогли нам максимально ускорить ввод данных и вычитку договоров, при этом мы уменьшили риск упустить ошибки и разночтения в документах», — отметила Екатерина Гурова, начальник отдела процессов и технологий «Сбербанк Лизинг».

Проект реализовала компания IGS — эксперт в области комплексных ECM-решений и консалтинговая компания по управлению информацией.