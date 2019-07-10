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ОССП внедрили СЭД на платформе Docsvision

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения Документооборот

«Объединенные системы сбора платы» (ОССП), первый и крупнейший оператор платных автодорог в России, внедрили систему электронного документооборота (СЭД) на платформе Docvision.

В сентябре 2018 г. в компании стартовал проект по внедрению СЭД. Основанием стала необходимость перенести корпоративные данные из файлового хранилища в единое цифровое пространство и автоматизировать основные процессы документооборота — создание, согласование, регистрацию и рассмотрение документов, а также контроль исполнения связанных с ними поручений.

После проведенного в рамках конкурсных процедур анализа основных программных продуктов, представленных на российском и иностранных рынках СЭД/ЕСМ, компания ОССП в качестве платформы выбрала российскую систему электронного документооборота Docsvision. Исполнителем проекта стала компания «Диджитал дизайн».

ОССП предъявила нетривиальные требования к кодификации документов, логике работы карточек документов и загрузке имеющегося в электронном виде массива данных, сложным образом реализуемые в других представленных системах. Платформа Docsvision построена по концепции low-code, что позволяет быстро и с минимальными начальными затратами внедрить и затем легко наращивать функциональность системы практически без программирования. В тендерных процедурах принимали участие поставщики решений на всех основных платформах СЭД ― Microsoft Sharepoint, Directum, Alfresco, «1C». В рамках подготовленных заказчиком требований предложение «Диджитал дизайн» использовать Docsvision оказалось лучшим по соотношению между ценой и качеством.

Интерфейс системы рассчитан как на русскоязычных, так и англоязычных пользователей. Для обеспечения быстрого доступа к документам из любой точки, например, с удаленных площадок на трассах, в ОССП было принято решение внедрить полнофункциональный веб-клиент с поддержкой адаптивной верстки для удобного использования на мобильных и планшетных устройствах.

На сегодня завершен второй этап проекта, в ходе которого специалисты «Диджитал дизайн» разработали программу по переносу исторических данных, накопленных за все время деятельности компании и хранящихся на файловом сервере, в систему, разработали архитектуру карточек документов и системы электронного архива документации. Сейчас на встроенном в Docsvision модуле BPM настраиваются процессы автоматизации документооборота для созданных типов документов.

После завершения этого этапа работа с данными типами документов будет полностью переведена в электронный вид.

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