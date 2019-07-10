«Норбит» внедрил облачную CRM на базе «Битрикс24» в «Сталкер групп»

«Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») внедрил облачную CRM-систему на базе платформы «Битрикс24» в «Сталкер групп» – компании, специализирующейся на международном охотничьем и рыболовном туризме. Новый сервис позволяет планировать реализацию проектов в узконаправленном и дорогостоящем сегменте турбизнеса с более, чем 300 партнерами и клиентами по всему миру.

Ранее информация о клиентах и сделках хранилась в разрозненных файлах, в результате чего сотрудники пользовались неструктурированной клиентской базой. В компании отсутствовало четкое сопровождение клиента после завершения сделки и не было возможности проведения кросс-продаж.

«Норбит» настроил платформу «Битрикс24» на базе ее стандартных возможностей, а также провел два курса обучения сотрудников с учетом специфики различных направлений компании и отдельный курс по администрированию системы для руководителей компании. Новая CRM полностью автоматизировала коммерческие бизнес-процессы и взаимодействие с клиентами. В результате проекта были оптимизированы процессы по управлению продажами, появился полный контроль за каждым этапом сделки. CRM позволяет формировать задачи, распределять их между сотрудниками и отравлять различные напоминания в процессе ведения сделки.

Все клиентские данные были объединены в единую базу, появилась возможность фиксировать историю общения с каждым клиентом и готовить коммерческие предложения.

Анна Чепига, финансовый директор «Сталкер групп», сказала: «Перед нами стояла задача выбрать информационную систему автоматизации бизнес-процессов коммерческого отдела. Облачная "Битрикс24" стала для нас оптимальным сочетанием возможностей системы, цены, скорости внедрения и простоты поддержки. Благодаря проекту, реализованному с "Норбит", мы добились значительной оптимизации внутренних бизнес-процессов и повышения качества коммуникаций».

Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит», отметил: «Для команды "Норбит" проект в "Сталкер групп" стал первым по внедрению облачной CRM на базе "Битрикс24". Данное решение стало лучшим вариантом для нашего заказчика, поскольку сочетает в себе быструю скорость запуска и передачу функций по поддержке и обновлению системы на стороне провайдера. Уверен, новая CRM позволит повысить прозрачность бизнес-процессов и улучшить качество взаимодействия с клиентами за счет снижения операционных издержек».