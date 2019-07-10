Консорциум российских компаний займется развитием экосистемы хранения данных

Между GS Nanotech, «Депо электроникс» и Петрозаводским государственным университетом в рамках выставки «Иннопром» подписано соглашение о создании консорциума, нацеленного на развитие в России экосистемы разработчиков и производителей продуктов и сервисов для систем хранения данных (СХД) для формирования рынка конкурентоспособных решений.

Стороны соглашения договорились о совместной реализации проектов по развитию отечественных продуктов и программно-аппаратных решений в области СХД и производству вычислительной техники, периферийного и телекоммуникационного оборудования для СХД на территории РФ. Началась интеграция технологий участников для разработки совместных продуктов. Консорциум открыт к сотрудничеству и продолжает поиск партнеров.

В соглашении указано, что формирование отечественной экосистемы разработчиков и производителей программно-аппаратных решений должно способствовать цифровому суверенитету страны; стороны также обязаны содействовать продвижению и реализации проектов по разработке, проектированию и производству отечественных программно-аппаратных решений, развивать отечественную элементную базу и электронные компоненты для СХД, вычислительной техники, периферийного и телекоммуникационного оборудования; распространять лучшие практики на базе отечественных технологий и вычислительной техники российского производства; способствовать созданию новых рабочих мест в стране.

«Цифровая экономика — это прежде всего экономика данных. Все ключевые цифровые технологии — Big Data и IoT, роботизация и искусственный интеллект — требуют совершенно иного подхода к системам, обеспечивающим хранение и обработку информации. СХД на магнитных носителях, которые до сих пор занимают львиную долю в поставках такого типа оборудования в Россию, неспособны справляться с этими задачами. Закупая такие решения сегодня, завтра мы получим устаревшую и функционально ограниченную технику, — отметил Евгений Масленников, генеральный директор «ДжиЭс-Нанотех». — Очевидно, что будущее за производительными All-Flash-решениями. При этом максимальная локализация производства SSD на корпусированной в РФ NAND памяти — это вполне реальная и перспективная задача. При должной синхронизации действий рынка и государства через несколько лет в нашей стране появится огромный выбор СХД на отечественных накопителях, с отечественным ПО и другими компонентами, что позволит России стать одним из локомотивов рынка данных».

Объединение ключевых игроков для решения стратегических задач согласуется с обновленной государственной политикой в области отечественной радиоэлектроники, предполагающей, по прогнозам, образование различных продуктовых и проектных консорциумов для консолидации отраслевых игроков и ресурсов на прорывных направлениях. «За последние несколько лет отечественная ИТ-отрасль доказала, что способна создавать конкурентную продукцию, не уступающую мировым аналогам. Принятое соглашение должно ускорить процесс цифровой трансформации российского бизнеса. Формируемая экосистема станет основой для дальнейших инициатив в сфере интеграции российских разработчиков программного обеспечения и аппаратных решений», — сказал Дмитрий Черкасов, генеральный директор «Депо электроникс».

«Научно-исследовательские проекты в области систем хранения данных мы реализуем начиная с 2017 года вместе с GS Nanotech, — сказал Вадим Путролайнен, руководитель проектов ПетрГУ по разработке СХД. — Университет интегрирует результаты НИОКР в образовательные программы, тем самым осуществляя подготовку профессионалов для работы на отечественном и зарубежном рынках труда. Соглашение позволит внедрить наши разработки в реальные продукты и вывести их на гражданский рынок. Немногие российские университеты могут похвастаться, что смогли встроиться в процесс создания инновационных продуктов, выпускаемых в партнерстве с крупным бизнесом».

По оценкам аналитического центра GS Group, рынок систем хранения данных в России развивается в сторону all-alash-решений, что соответствует мировым тенденциям. Только поставки SSD в Россию в 2018 году показали рост более 30% по сравнению с 2017 годом. При этом оборот рынка SSD в России остался на прежнем уровне — около 200 млн USD. Постепенное снижение средней цены SSD на рынке также является трендом и создает дополнительные стимулы для перехода на СХД all-flash.