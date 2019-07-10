БЕЛАЗ, «Цифра» и «Вист групп» займутся роботизацией и внедрением ИИ в горной промышленности

Белорусский автомобильный завод, «Цифра» и «Вист групп», заключили стратегическое соглашение о партнерстве. Стороны договорились совместно развивать технологии роботизации для горной промышленности, а также создать на базе завода исследовательский центр по инновациям в области искусственного интеллекта и автономного транспорта.

Соглашение было подписано на международной выставке «Иннопром-2019» в Екатеринбурге 10 июля генеральным директором «БЕЛАЗ-Холдинг» Петром Пархомчиком, генеральным директором «Цифры» Игорем Богачевым и управляющим директором «Цифры», членом правления «Вист групп» Павлом Растопшиным.

В рамках сотрудничества будет создан центр компетенций в области цифровизации производства, интеллектуального управления карьером и автономного транспорта, промышленного интернета вещей и искусственного интеллекта. Рабочая группа центра компетенций будет состоять из числа сотрудников компаний БЕЛАЗ, «Цифра» и «Вист групп».

Стороны намерены проводить совместные исследования потребностей заказчиков и анализ мирового рынка цифровых продуктов на базе ИИ для горной промышленности, на основе чего расширять компетенции в области разработки и освоения производства программно-аппаратных средств.

Соглашение также предусматривает партнерство в популяризации и коммерциализации цифровых технологий для горных предприятий, а также повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет применения инновационных современных информационных технологий и увеличение присутствия на мировых рынках с имеющейся линейкой продукции, а также выход на рынки с новыми видами продукции.

«Главная цель нашего партнерства — лучше понять нынешние и будущие цифровые потребности горной промышленности и предложить транспорт, полностью отвечающий этим потребностям, чтобы заказчикам не приходилось тратить ресурсы и время на его доработку собственными силами. Именно на выявление этих потребностей будет направлена наша совместная исследовательская деятельность с «Цифрой», и все наши дальнейшие проекты будут строиться на основе этих исследований», — отметил Петр Пархомчик.

«Имея сильный бизнес-юнит в лице «Вист групп» по технологиям для горной добычи, «Цифра» стремится к тесному сотрудничеству с мировыми лидерами по производству карьерной техники. Такое объединение компетенций, я уверен, принесет пользу всем сторонам», — сказал Игорь Богачев.

«Для нас это укрепление позиций на мировом рынке и углубление экспертизы, для производства — возможность наладить выпуск продукции, оснащенной самыми передовыми технологиями, горные же предприятия смогут выбирать цифровую комплектацию техники прямо с завода», — отметил управляющий директор «Цифры», член правления «Вист групп» Павел Растопшин.