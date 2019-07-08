Лайфхак
Как найти нишу, которую займет компания в цифровом мире
Интеграция
Лайфхак цифровизации: примите на работу чат-ботов
Инфраструктура
Почему нужно отслеживать новые технологии

Спецпроекты

«Синара» и фирма «1С» усилят взаимодействие по внедрению систем на основе «1С:Предприятия»

Интеграция Бизнес-приложения

На площадке международной промышленной выставки «Иннопром-2019» группа «Синара» и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития информационных технологий.

Свои подписи на документе поставили директор по экономике и финансам группы «Синара» Анатолий Овсянников и директор по ERP-решениям «1С» Алексей Нестеров. В рамках соглашения планируется усилить взаимодействие сторон по внедрению цифровых систем управления на платформе «1С:Предприятия» для всех бизнес-направлений группы «Синара». Совместная деятельность компаний будет направлена на разработку интегрированных эффективных решений под конкретные задачи и проекты группы «Синара» с целью комплексной автоматизации рабочих процессов в машиностроении, девелопменте и финансовой сфере.

Как отметил Анатолий Овсянников, построение цифровой бизнес-модели управления является одной из стратегических задач компании. «Перспективная технология позволит нашим компаниям оперативно моделировать производственные программы и создавать финансовые модели с учетом эффективного реагирования на внешние факторы рынка», — сказал Анатолий Овсянников.

«Внедрение комплекса "1С:Корпорация" поможет нашим партнерам решать актуальные вопросы цифровой трансформации бизнеса и получать от этого ощутимый экономический эффект. Для фирмы "1С" работа с такой крупной многопрофильной компанией, как группа "Синара", позволит получить ценный опыт, который будет применен для дальнейшего развития решений системы "1С:Предприятие", — отметил Алексей Нестеров.

Другие материалы рубрики

РЖД потратят миллиард на серверы с процессорами «не хуже» Intel

ИТ-моделирование выпуска стали даст «Евразу» экономический эффект в 600 миллионов. Видео

Создателям «Эльбрусов» половину выручки могут обеспечить военные, заказавшие тысячу российских серверов

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября

Стартап выходца из России удешевит расшифровку ДНК в 10 раз

Главой разработчика мессенджера «СберЧат» назначена выходец из АФК «Система»

Техника

Обзор ViewSonic XG240R: сбалансированный игровой монитор

Собираемся в дорогу. Гаджеты для автомобиля и путешествий

Лучшие морозильные камеры: хиты продаж

Топ-10 бесплатных игр для смартфонов
Показать еще
Взгляд месяца

Государство должно получать данные напрямую из информсистем компаний

Савва Шипов

Замминистра Минэкономразвития

Стратегия месяца

Уже появляются российские эквиваленты западных решений для банков

Сергей Пегасов

CIO Промсвязьбанка

Бизнес от кибератак защищают искусственный интеллект и большие бюджеты Почему цифровизация без облаков будет длительной и дорогой Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии