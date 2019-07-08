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«Ростех» и Rozum Robotics представили универсального робота с высокоточными «руками»

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Госкорпорация «Ростех» и ее технологический партнер – компания Rozum Robotics – представили на международной промышленной выставке «Иннопром-2019» универсального робота для высокоточных манипуляций. Это легкие и компактные роботизированные «руки» для выполнения широкого круга задач: от сварочных работ до сортировки, упаковки товаров и обслуживания посетителей кафе. Разработка, как утверждают в «Ростехе», абсолютно безопасна и может работать в непосредственной близости с человеком.

Основные преимущества робота – простая модульная конструкция и высокая удельная мощность моторов, что позволяет собирать роботизированные «руки» с любыми заданными габаритами и мощностью. В отличие от традиционных манипуляторов, роботизированная «рука» работает без внешних приводов – сервоприводы и другие элементы, обеспечивающие подвижность, располагаются внутри «суставов» уникальной конструкции. Благодаря этому устройство является более компактным, обладает лучшей подвижностью и микронной точностью.

«Роботизация процессов и уход от "ручного" труда – один из атрибутов Индустрии 4.0. Коллаборативные роботы позволяют минимизировать человеческий фактор на производстве, которое требует высокой точности и неизменного уровня качества. Они могут выполнять работы по сварке, резке, пайке, сборке, а также проведению лабораторных анализов, испытаний и др. Такие устройства также можно использовать в ритейле, а на "Иннопроме-2019" для демонстрации возможностей разработки представлен робот-бариста, который будет готовить кофе для гостей и участников выставки. Проект реализуется при поддержке нашего фонда прямых инвестиций "Индустрия 4.0", задача которого – стимулировать разработки в высокотехнологичных областях и выводить их на рынок», – сказал исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

Программная настройка робота проводится с помощью интуитивно понятного интерфейса. Благодаря небольшой массе (около 12 кг), компактности и модульной конструкции устройство легко встраивается в технологические процессы.

В «суставах» роботов размещены сервоприводы с контроллером, энкодером и волновым редуктором – это одно из ключевых конкурентных преимуществ разработки. Серийные модели диаметром от 53 до 115 мм обладают высоким крутящим моментом (до 333 Нм) и большой для своих габаритов мощностью (до 450 Вт). Технология позволяет производить и кастомные модификации в зависимости от потребностей клиентов.

Rozum Robotics – портфельная компания фонда прямых инвестиций «Индустрия 4.0», созданного при участии «Ростеха». Представленная в Екатеринбурге технология является ноу-хау компании, которая разработала и производит все ключевые элементы роботизированных конструкций.

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