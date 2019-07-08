«Первый бит» автоматизировал планирование расходов на персонал в СГК

Международный интегратор ИТ-решений «Первый Бит» автоматизировал планирование расходов на персонал в Сибирской генерирующей компании (СГК) с помощью программы «Бит.финанс/холдинг». Для группы компаний, состоящей из 60 юридических лиц с общей численностью 32 тыс. сотрудников, создана единая модель бюджетирования оплаты труда с детализацией.

СГК — один из ведущих энергохолдингов России. СГК обеспечивает теплом и электроэнергией 5 млн жителей Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и Новосибирской областей, Хакасии и Тувы. В состав компании входят 18 ТЭЦ, 4 ГРЭС, 1 ГТЭС, 10 тыс. км тепловых сетей. В момент начала работ в СГК не было единого подхода к планированию расходов на персонал. Каждая бизнес-единица самостоятельно формировала бюджеты в электронных таблицах или собственных системах.

В 2017 г. возникла необходимость унифицировать процесс планирования расходов на персонал с учетом используемых в СГК практик. Экспертов «Первого бита» пригласили решить эту задачу, так как уже был опыт успешного сотрудничества. Для автоматизации было выбрано решение «Бит.финанс/холдинг».

Требовалось запустить процесс бюджетирования за три месяца. В марте 2018 г. начала работать система планирования для трех пилотных юридических лиц СГК. Ежемесячно к процессу бюджетирования затрат на фонд оплаты труда подключались новые организации — специалисты «Первого бита» «на ходу» расширяли модель планирования и дорабатывали систему.

В результате получена единая модель бюджетирования с детализацией до сотрудника и вида оплат. Фактические данные загружаются из программы «1С:Зарплата и управление персоналом» через REST-сервисы. Плановые данные рассчитываются автоматически исходя из статистики прошлых лет по отпускам, больничным и прочим параметрам. Заложенная в модель аналитика позволяет получить необходимую для решения управленческих задач отчетность.

«Самый важный результат внедрения — получена единая модель планирования для всех бизнес-единиц с максимальной аналитикой. Это дает огромные возможности для анализа информации. Реализованные факторный анализ и сценарное планирование помогают принимать подтвержденные цифрами решения», — сказал руководитель проекта в СГК Юрий Андреев.

Одной из задач внедрения стала оптимизация производительности решения. Чтобы система смогла обработать транзакции в 8 млн строк, пришлось пересмотреть часть стандартных подходов. Программа интегрирована с BI-системой, в которой производится анализ информации.

«В этом проекте важно было получать быстрые результаты, поэтому мы минимизировали этап подготовки, определив лишь ключевые принципы. Дорабатывали систему по мере поступления информации. Пришлось непросто, потому что у каждой бизнес-единицы своя специфика и аналитика. Но этот подход оправдал себя — за полгода разработана единая методология бюджетирования расходов на персонал и внедрена система на 130 пользователей», — отметил руководитель проекта от компании «Первый бит» Павел Васильев.