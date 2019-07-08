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Новикомбанк поддержит медицинские проекты «Швабе» в регионах

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Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» и Новикомбанк подписали соглашение об организации финансирования на сумму 10 млрд руб. Стороны займутся созданием в российских регионах новых условий для предоставления населению качественной и высокотехнологичной медпомощи.

Подписантами выступили генеральный директор холдинга «Швабе» Алексей Патрикеев и заместитель председателя правления Новикомбанка Игорь Дубоносов. Участники соглашения договорились обеспечить города в удаленных районах России передвижными медицинскими комплексами.

«Совместная работа будет реализована в рамках проекта “Развитие системы оказания первичной медицинско-санитарной помощи” – это федеральный уровень. Финансовая поддержка Новикомбанка существенно расширит географию проекта, а также ускорит его выполнение», – отметил генеральный директор «Швабе» Алексей Патрикеев.

«Поддержка отечественных производителей высокотехнологичной продукции – ключевое направление деятельности Новикомбанка. Подписанное сегодня Соглашение призвано содействовать решению важнейших социальных задач в регионах России, во многих из которых работает банк. Сотрудничество с холдингом "Швабе" полностью отражает стратегию Новикомбанка, нацеленную на развитие финансирования наукоемких отраслей», – сказал заместитель председателя правления Новикомбанка Игорь Дубоносов.

Преимущества передвижных медицинских комплексов – в их быстром возведении по уже готовым типовым проектам, наличии всех необходимых разрешений и экспертиз. Такие модули открывают жителям отдаленных населенных пунктов постоянный доступ к квалифицированной медпомощи, в том числе к оперативной диагностике онкологии на ранних стадиях.

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