«Инфосистемы джет» провела модернизацию инфраструктуры

«Инфосистемы джет» объявила о завершении полной модернизации своей ИТ-инфраструктуры. Интегратор осуществил бесшовный переход на новое оборудование, параллельно реализовав серию масштабных внутренних ИТ-проектов: миграцию на новую локальную и Wi-Fi-сеть, построение дополнительного дата-центра и перевод всех систем в частное облако, а также внедрение системы унифицированных коммуникаций.

Глобальная цель трансформации — улучшить все внутренние процессы ИТ-компании и обеспечить эффективное функционирование ее бизнес-юнитов. Для этого было решено модернизировать ИТ-системы и применить в этом процессе подходы к современной инфраструктуре последнего десятилетия. Параллельно с этим стояла задача протестировать передовые технологии на себе, получить опыт их эффективного внедрения и перенести его на будущие проекты для заказчиков. Команда проекта отработала процессы миграции данных и приложений, а также модернизацию ЛВС с минимальным влиянием на бизнес и отсутствием остановки в работе ИТ-систем.

«Модернизация ИТ-инфраструктуры — это проект, который отражается на работе каждого сотрудника. На мой взгляд, его можно назвать успешным только тогда, когда для этого самого "каждого сотрудника" он проходит незаметно. В нашем случае ничего не зависло, не остановилось, не потерялось ни одного письма. Всем сотрудникам, и мне в том числе, не пришлось заново устанавливать отношения со своим рабочим местом. Все осталось в естественном и привычном для меня виде. Это лучшее, что могла сделать ИТ-команда для всех сотрудников компании», — сказал Александр Зисман, исполнительный директор «Инфосистемы джет».

В рамках проекта произошла консолидация всех сервисов, приложений и тестовых сред на единую виртуальную платформу — прототип частного облака. В результате этого удалось добиться высокой плотности сред виртуализации и сократить стоимость владения оборудованием.

Специалисты не только обеспечили быстрый переезд разрозненных элементов инфраструктуры на единую платформу с минимальным временем простоя, но и решили ряд сложных задач: в частности, была проведена кроссплатформенная миграция с RISC-архитектуры на x86. Это позволило отказаться от морально устаревшего оборудования и повысить скорость работы систем.

Кроме того, была полностью модернизирована серверная ИТ-инфраструктура. Специалисты построили новые системы хранения данных на базе решений Huawei и Pure Storage, а также сделали виртуальную ферму для приложений. Основной особенностью программы проектов было то, что они выполнялись параллельно при строгих требованиях к простоям приложений и систем.

В результате в компании стали использоваться два массива на базе all-flash-решений Huawei и Pure Storage, на которых эксплуатируются продуктивные данные. Это позволило, с одной стороны, протестировать и отработать механизмы миграции на новые массивы между разными платформами, а с другой — получить информацию по фактической степени дедупликации и сжатия информации.

«Мы специально взяли два решения от разных вендоров, чтобы протестировать каждое и сравнить между собой. В ходе проекта мы выявили плюсы и минусы каждого из решений и определили оптимальные сценарии для их использования. Теперь у нас есть уникальные данные, позволяющие нам выбрать под каждый тип нагрузки правильное решение», — отметил Антон Павленко, руководитель дирекции вычислительных комплексов, сервиса и аутсорсинга «Инфосистемы джет».

Серия внутренних ИТ-проектов продолжилась внедрением платформы унифицированных коммуникаций. Все филиалы компании были переведены на новый почтовый сервис и защищенный мессенджер, интегрированный с обновленной корпоративной телефонией. Все это позволило существенно упростить общение внутри офиса и за его пределами, а также сделать взаимодействие с партнерами и подрядчиками быстрее и удобнее.

Значительная трансформация произошла в архитектуре корпоративной локальной сети и Wi-Fi. Все сетевое оборудование компании было переведено на Huawei. Результатом стала отказоустойчивая, масштабируемая, безопасная и производительная сеть. В качестве ключевой технологии соединения была выбрана Ethernet VPN (EVPN) — наиболее надежная на сегодняшний день архитектура, используемая в крупных дата-центрах. Пользовательский и серверный сегменты сети были развернуты на базе отдельных EVPN-фабрик — это существенно повысило отказоустойчивость сети. А использование технологии Power over Ethernet (PoE) заметно снизило энергопотребление.

«Основным драйвером модернизации сети стало появление новых стандартизированных технологий, которые значительно повышают скорость, надежность и масштабируемость каналов связи. И компания Huawei предложила максимально интересные решения в этой области. Мы в очередной раз убедились в скорости и качестве реагирования вендора на любые вопросы, возникающим в ходе проекта. Уверен, что именно такая слаженная работа позволила нам реализовать миграцию на новую сеть быстро и безболезненно», — сказал Сергей Андронов, директор центра сетевых решений «Инфосистемы джет».

«Все, что “Инфосистемы джет“ предлагает своим заказчикам, в первую очередь проверяет на себе. Такой подход мы исповедуем уже около 30 лет. Потому что понимаем: бездушная продажа таких сложных ИТ-продуктов и услуг — путь, ведущий в никуда. Только убедившись в качестве решения, проверив его в боевой обстановке, можно получить бесценный опыт и тиражировать его в рынок. И эту колоссальную трансформацию мы делали в первую очередь для наших заказчиков, создавая из себя настоящую живую тестовую лабораторию», — отметил Владимир Елисеев, генеральный директор «Инфосистемы джет».