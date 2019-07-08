CTI обновила собственное ПО CTI Omni для контакт-центров

CTI объявила о старте продаж второго релиза системы CTI Omni для автоматизации бизнес-процессов омниканального обслуживания. ПО позволяет эффективно обрабатывать запросы клиентов, поступающих в контакт-центр из текстовых каналов коммуникаций.

CTI Omni является разработкой департамента R&D компании CTI и входит в состав собственной продуктовой линейки для контактных центров, позволяет одинаково эффективно использовать в контакт-центрах все цифровые каналы, расширяя возможности для роста бизнеса заказчиков.

Клиентам, заинтересованным в росте продаж, будет важно, что CTI Omni значительно сокращает количество потерянных и незавершенных обращений в контактные центры, повышая конверсию в сделки. Это происходит за счет сокращения времени обработки запроса и ожидания в очереди. Кроме того, система обладает интеллектуальной маршрутизацией: запрос сразу переводится на оператора с навыками и компетенциями, соответствующими тематике обращения.

Вся информация поступает оператору контакт-центра в единый интерфейс CTI Omni, который позволяет одновременно обрабатывать обращения из шести каналов. Мгновенная идентификация клиента и единая история обращений напрямую способствует повышению лояльности клиентов. В современных условиях это является наиболее значимым и ценным фактором для развития бренда и расширения охвата аудитории.

Контроль работы операторов обеспечивается online и историческими отчетами с большим количеством критериев для анализа качества обработки каждого запроса. И, разумеется, все диалоги операторов записываются и доступны для просмотра.

С точки зрения бизнеса, CTI Omni способствует сокращению операционных расходов за счет использования текстовых каналов с более низкой стоимостью и оптимизации трудовых ресурсов контакт-центра.

Обновленная версия решения значительно доработана и имеет много дополнительных преимуществ. Произошла интеграция с голосовой платформой Cisco UCCE, расширился функционал супервизора, появились новые показатели учета времени и детальная статистика работы операторов. Линейка цифровых каналов расширилась и теперь включает WhatsApp.

CTI Omni может интегрироваться с уже существующей инфраструктурой контакт-центра, независимо от его голосовой платформы. Решение легко масштабируется и проектируется с учетом тенденций развития рынка. Это гарантирует заказчику сохранность инвестиций в технологическую часть контакт-центра.

«Решение CTI Omni незаменимо в современном контакт-центре. С его помощью формируется единая история взаимодействия с клиентом вне зависимости от канала обращения. Понимать предпочтения и выстраивать по-настоящему удобные и эффективные для клиента коммуникации – это то, что ценится больше всего», – сказал Платон Бегун, руководитель направления «Контактные центры» CTI.