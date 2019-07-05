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«Церих кэпитал менеджмент» внедрил систему «Хомнет:НФО» для автоматизации учета в соответствии с ЕПС и ОСБУ

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения

Инвестиционная компания «Церих кэпитал менеджмент» выбрала для себя программное решение «Хомнет:НФО», разработанное специалистами группы «Хомнет», для ведения учета на ЕПС (едином плане счетов).

Цель проекта заключалась в построение централизованной системы, которая позволила бы максимально автоматизировать учет в соответствии с ЕПС и ОСБУ (отраслевыми стандартами бухгалтерской отчетности). Параллельно с реализацией требований Банка России (перехода на новые отраслевые стандарты) необходимо было оптимизировать сам процесс подготовки отчетности: сократить время и трудозатраты на ее сбор.

Для решения соответствующих задач был выбран программный продукт «Хомнет:НФО», отличительной чертой которого является подготовка показателей ряда примечаний к положениям, а также возможность автоматической подготовки необходимых форм отчетности.

В реализации проекта была применена технология быстрого внедрения: при всесторонней консультационной поддержке со стороны группы «Хомнет» внедрение основных модулей выполнялось самостоятельно сотрудниками ИК «Церих кэпитал менеджмент».

В ходе проекта «Хомнет» выполнил сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе; планирование этапов работ, составление календарного плана работ; оказал консультационную поддержку на этапе внедрения. Специалисты «Хомнет» провели обучение сотрудников «Церих кэпитал менеджмент» по работе в программе. По итогу автоматизированы бухгалтерский и налоговый учеты и подготовка отраслевой отчетности.

Организации продолжают сотрудничать в рамках договора информационно-технологического сопровождения. Также стартовал новый проект по внедрению совместимого с «Хомнет:НФО» продукта «Хомнет:XBRL», предназначенного для автоматизации подготовки отчетности в международном формате XBRL.

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