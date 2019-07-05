«Контур.Реестро» подключился к ФГИС ЕГРН

Онлайн-сервис компании «СКБ Контур» для регистрации сделок с недвижимостью «Контур.Реестро» интегрировался с новой системой Росреестра — ФГИС ЕГРН.

ФГИС ЕГРН — информационная система для электронного взаимодействия с Росреестром. Сейчас с помощью нее с регистрационной службой работает 51 российский регион, остальные субъекты РФ используют старую систему ЕГРП. Постепенно на ФГИС ЕГРН планируется перевести все регионы России.

Благодаря интеграции «Контур.Реестро» с ФГИС ЕГРН пользователи сервиса могут быстро зарегистрировать сделку с недвижимостью в любом регионе России вне зависимости от того, использует он ЕГРП или перешел на новую систему. Первая сделка в ФГИС ЕГРН прошла с помощью «Контур.Реестро» в конце июня — недвижимость оформили в Сахалинской области.

Чтобы работать с новыми регионами в сервисе, пользователям не нужно ничего настраивать. Кроме того, когда другие субъекты РФ перейдут на ФГИС ЕГРН, это никак не изменит работу с ними через сервис.

«Мы смогли подключиться к ФГИС ЕГРН одними из первых на рынке. Поэтому можем говорить, что у Контур.Реестро отлажено взаимодействие с Росреестром. Надеемся, в будущем это позволит нам подстраиваться под любые изменения в работе регистрационной службы без ущерба для пользователей», — отметил менеджер проекта «Контур.Реестро» Константин Ташлыков.