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Groupe PSA в России доверила IBS сопровождение SAP-решений

Интеграция Бизнес-приложения Аутсорсинг

Groupe PSA в России доверила IBS сопровождение SAP-решений. Сервис IBS для Groupe PSA включает сопровождение пользователей финансовых и логистических процессов в системах SAP ERP и SAP EWM, а также мониторинг изменений российского законодательства и оперативную разработку рекомендаций по адаптации систем. Переход на аутсорсинг позволил высвободить квалифицированные ресурсы для решения стратегических задач развития ИТ Groupe PSA.

Российские структуры Groupe PSA эксплуатируют решения SAP, которые являются глобальным стандартом компании. В результате проведенного конкурса Groupe PSA доверила аутсорсинг SAP компании IBS. Команда IBS предложила экономически эффективное решение и гибкий подход к формированию пакета услуг.

Сервисный центр поддержки бизнес-приложений IBS обеспечивает сопровождение пользователей, которые пользуются решениями на платформах SAP ERP и SAP EWM. Эти решения используются для планирования ресурсов и управления логистикой в компании. Поддержка охватывает пользователей российских подразделений автогиганта: московский и калужский офисы PSA и завод ПСМА Рус в Калужской области.

На счету Сервисного центра IBS сопровождение свыше 50 ведущих предприятий из разных отраслей, из которых более 20 — российские структуры международных компаний. Опыт оказания услуг поддержки в международных компаниях позволил Сервисному центру IBS быстро и бесшовно интегрировать услуги сопровождения в общую структуру поддержки Groupe PSA, в которой действует собственный центр компетенций SAP.

Кроме того, заказчик получил проактивный сервис по отслеживанию изменений действующего законодательства России и адаптации к ним SAP-систем.

Евгений Нестеренко, руководитель департамента информационных систем Groupe PSA, сказал: «Мы выбрали IBS как партнера, сочетающего зрелый опыт поддержки с гибкостью подхода к решению наших задач. Доверив рутинные задачи сопровождения SAP-подрядчику, мы можем полностью сконцентрироваться на реализации ИТ-стратегии PSA в России и ключевых для бизнеса проектах».



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