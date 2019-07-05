«Аладдин Р.Д.» и «Крипто-про» подтвердили совместимость JaCarta и «КриптоПро CSP»

«Аладдин Р.Д.» и «Крипто-про» завершили тестовые испытания на совместимость своих продуктов.

Сертификаты совместимости, выданные по результатам тестирования, подтверждают работоспособность и корректность совместного функционирования электронных ключей JaCarta и средства криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» версий 4.0 R4 и 5.0.

Специалисты компаний опытным путём установили совместимость СКЗИ «КриптоПро CSP» версий 4.0 R4 и 5.0. с USB-токенами и смарт-картами JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI, JaCarta PRO, JaCarta PKI/ГОСТ, JaCarta PRO/ГОСТ, JaCarta PKI/BIO, JaCarta PKI/BIO/ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta-2 PKI/ГОСТ, JaCarta-2 PRO/ГОСТ, JaCarta-2 PKI/BIO/ГОСТ, JaCarta LT, а также ключами JaCarta ГОСТ/Flash, JaCarta PKI/Flash и JaCarta PKI/ГОСТ/Flash.

Тестирование проводилось в операционных системах Windows 7 (32/64-bit), Windows 8 (32/64-bit), Windows 8.1 (32/64-bit, Windows 10 (32/64-bit), Windows 2003 Server (32/64-bit), Windows 2008 Server (32/64-bit), Windows 2008 Server R2, Windows 2012 Server, Windows 2012 Server R2, Windows 2016 Server, дистрибутивах Linux, удовлетворяющих стандарту Linux Standard Base ISO/IEC 23360 версии LSB 4.х (для версий «КриптоПро CSP» 4.0 R4 и 5.0) и Windows 2019 Server (64-bit), Mac OS X 10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14 (x64), Apple iOS 8/9/10/11/12 (ARMv7, ARM64) (для версий «КриптоПро CSP» 5.0).

Начиная с версии 5.0 средства криптографической защиты информации «КриптоПро CSP», поддерживается аппаратная генерация ключа на токене JaCarta-2 ГОСТ. Ранее осуществлялось только хранение ключевого контейнера. Теперь пользователи могут быть уверены, что при работе «КриптоПро CSP» с этими токенами закрытый ключ не будет покидать устройство, что обеспечивает повышенный уровень безопасности.