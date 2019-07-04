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Verisium совместно с Microsoft разработал блокчейн-систему для интеграции NFC-чипов и QR-кодов в продукцию 3М

ПО Софт Интеграция Облачные технологии

Verisium, резидент центра инноваций «Лаборатории Касперского», cовместно с Microsoft разработал блокчейн-систему для интеграции NFC-чипов и QR-кодов в ряд продуктов компании 3М для авторемонта. Просканировав NFC-метку или QR-код, покупатели смогут получить доступ к мультимедийной информации о продукте, а также принять участие в программе лояльности «Разгонись с 3М!» на базе специального мобильного приложения 3M-Auto, разработанного компанией Dataart. С помощью этого приложения покупатели смогут накапливать баллы за приобретение продукции 3М. Баллы будут храниться на платформе Verisium, что позволит контролировать и безопасно их хранить, а технология блокчейн защитит от попыток мошенничества и присвоения чужих покупок.

Проект технически реализован на базе блокчейн-решения Verisium, использующего платформу Quorum J.P. Morgan и комплекс архитектурных сервисов Microsoft в облаке Azure – таким образом вся информация в них защищена от фальсификации. Каждая метка будет синхронизирована со страницами о товаре на платформе Verisium в облаке Microsoft Azure.

«Современные бренды не могут и не хотят ограничивать свое общение с аудиторией фактом продажи товара. Сегодня коммуникация продавца и покупателя вышла за рамки магазина. Бренду важно понимать, кто его истинная аудитория, как она использует его товары, чем интересуется. Покупатели, в свою очередь, хотят получать более детальную и персонализированную информацию как о самом бренде, так и о его продуктах. Именно эту задачу – выстраивание дополнительной, столь важной коммуникации между производителем и потребителем – мы и решаем с помощью нашей технологии чипирования товаров», – отметил Эльдар Хайретдинов, сооснователь Verisium.

«Сегодня, в эпоху цифровизации, клиенты могут начать общение с брендом 3М на нашем сайте или сайте интернет-магазина и продолжить коммуникацию через свои смартфоны, сканируя NFC-метки или используя мобильное приложение 3M-Auto. Такие широкие каналы взаимодействия позволят нашим покупателям постоянно быть в курсе новейших профессиональных рекомендаций по использованию продукта благодаря применению большего количества доступных на сегодня технологий и возможности видеть уникальный мультимедийный контент, а также общению с техническими специалистами. Покупатель сможет сохранять историю взаимодействия с нашей компанией и получать персональные советы и ответы на волнующие его вопросы», — сказал Леонид Жукотский, директор бизнес-группы «Безопасность и промышленность» 3М в России и СНГ.

«Пример 3М, крупнейшей международной компании, является знаковым для всего рынка. Это один из первых реальных коммерческих проектов такого масштаба, использующих облако и блокчейн для создания совершенно новой бизнес-модели коммуникации со своими клиентами. Уникальность его еще и в том, что в его реализации приняло участие такое количество компаний-участников глобальной партнерской экосистемы Microsoft: Verisium, DataArt, J.P. Morgan. Совместные усилия всех сторон, как технологий, так и бизнеса, позволят обеспечить дальнейший успех этой инициативы в рамках масштабной цифровой трансформации компании 3M», — сказал Константин Гольдштейн, ведущий эксперт по стратегическим технологиям Microsoft в России.

Заключенные ранее контракты были преимущественно с заказчиками из мира моды. Так, например, в декабре 2018 г. был запущен совместный проект с российским techwear-брендом одежды Cloudburst, а в марте 2019 г. Verisium помог бренду Outlaw создать «умную» одежду.

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