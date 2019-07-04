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«Техносерв Cloud» обеспечит поддержку ИТ-инфраструктуры CRM Sensor

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«Техносерв Cloud» и CRM Sensor объявили о сотрудничестве. Компания CRM Sensor использует «Виртуальный дата-центр» на базе VMWare для хостинга основной базы данных. Облачные центры обработки данных предоставляются по сервисной модели IaaS, позволяющей использовать легко конфигурируемый комплекс элементов ИТ-инфраструктуры с доступом к ним через интернет. Услуга дает заказчику возможность управлять своими данными и сервисами, а «Техносерв Cloud» осуществляет поддержку и администрирование обеспечивающей инфраструктуры.

«Основным критерием выбора облачного провайдера для нас является высокая скорость работы и пропускная способность системы хранения данных, способная обеспечить высокую жизнедеятельность основных компонент наших сервисов. Мы заинтересованы в том, чтобы была обеспечена максимальная информационная безопасность и надежность», – сказал директор по информационным технологиям CRM Sensor Альберт Идиятуллин.

«Надежность облачной платформы и качество облачных услуг подтверждается размещением платформы в дата-центре уровня Tier III, SLA от 99,95% и многократным резервированием ее ключевых компонентов, а также бесперебойным Интернет-соединением. Мы можем гарантировать сохранность и безопасность данных, а также соблюдение требований законодательства», – отметил Михаил Блинов, руководитель компании «Техносерв Cloud».

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