Лайфхак
Как найти нишу, которую займет компания в цифровом мире
Интеграция
Лайфхак цифровизации: примите на работу чат-ботов
Инфраструктура
Почему нужно отслеживать новые технологии

Спецпроекты

«Татнефть» внедрила платформу Alpha BI

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения

Платформа бизнес-аналитики Alpha BI, разработанная «Барс груп», была применена в компании «Татнефть». Об этом CNews сообщили в компании «Барс групп».

На данный момент наиболее активно используется компонент ETL, позволяющий быстро решать задачи по сбору данных из различных источников. Значительно упрощает и ускоряет работу наличие удобного графического интерфейса – визуального конструктора ETL.

Компонент ETL решения Alpha BI позволяет извлекать и загружать необходимые данные из ряда внутренних учетных систем «Татнефти», проводить очистку и проверку данных, приводить их к единообразию.

«Практически нет задач по сбору данных, которые бы не решила платформа Alpha BI, – отметил Ринат Якупов, заместитель руководителя проектного офиса "Татнефти". – Мы активно используем ETL-компонент для подключения к источникам данных, в том числе к интернет-ресурсам. Платформа отличается определенными "фишками", позволяющими "на лету" извлечь данные, проверить корректность, упростить разработку. Также хотелось бы отметить активное развитие платформы Alpha BI, каждый релиз которой включает добавление новых возможностей и повышение производительности».

Внедрение решения Alpha BI проводилось «Татнефть» самостоятельно после предварительного обучения. Технической командой «Барс груп» оказывалась оперативная поддержка процесса, а также доставка обновлений.

Напомним, что Alpha BI – это технологическая платформа полностью российской разработки, предназначенная для решения задач в области сбора, обработки, анализа и визуализации данных, обеспечивающая оперативный доступ к самым актуальным показателям, необходимым для анализа текущей ситуации и принятия соответствующих управленческих решений. Среди крупнейших заказчиков: Минздрав России, Рослесхоз, «Вертолеты России», «Алабуга», «Татэнерго».

Другие материалы рубрики

«Ангстрем» показал рекордный рост выручки и убыток в полмиллиарда

Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2019 года

Сбербанк раскритиковал «официальный российский блокчейн». Он медленный, неэффективный и небезопасный

Corel и Parallels перепроданы в США за $1 миллиард

Российскому блокчейну угрожает квантовый компьютер. Для его защиты нужно 700 миллионов

ФСБ в атмосфере тайны строит ГИС для учета компьютерных вирусов

Техника

Как выбрать монитор для ПК на все случаи жизни

Лучшие напольные кондиционеры: выбор ZOOM

Обзор трансформера HP Spectre Folio: кожаный ноутбук

Лучшие защищенные смартфоны: выбор ZOOM
Показать еще
Профиль месяца

Нужно ли локализовывать иностранное ПО

Александр Шохин

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Стратегия месяца

Уже появляются российские эквиваленты западных решений для банков

Сергей Пегасов

CIO Промсвязьбанка

Бизнес от кибератак защищают искусственный интеллект и большие бюджеты Каким будет госрегулирование в ИБ-индустрии Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии