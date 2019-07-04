«Татнефть» внедрила платформу Alpha BI

Платформа бизнес-аналитики Alpha BI, разработанная «Барс груп», была применена в компании «Татнефть». Об этом CNews сообщили в компании «Барс групп».

На данный момент наиболее активно используется компонент ETL, позволяющий быстро решать задачи по сбору данных из различных источников. Значительно упрощает и ускоряет работу наличие удобного графического интерфейса – визуального конструктора ETL.

Компонент ETL решения Alpha BI позволяет извлекать и загружать необходимые данные из ряда внутренних учетных систем «Татнефти», проводить очистку и проверку данных, приводить их к единообразию.

«Практически нет задач по сбору данных, которые бы не решила платформа Alpha BI, – отметил Ринат Якупов, заместитель руководителя проектного офиса "Татнефти". – Мы активно используем ETL-компонент для подключения к источникам данных, в том числе к интернет-ресурсам. Платформа отличается определенными "фишками", позволяющими "на лету" извлечь данные, проверить корректность, упростить разработку. Также хотелось бы отметить активное развитие платформы Alpha BI, каждый релиз которой включает добавление новых возможностей и повышение производительности».

Внедрение решения Alpha BI проводилось «Татнефть» самостоятельно после предварительного обучения. Технической командой «Барс груп» оказывалась оперативная поддержка процесса, а также доставка обновлений.

Напомним, что Alpha BI – это технологическая платформа полностью российской разработки, предназначенная для решения задач в области сбора, обработки, анализа и визуализации данных, обеспечивающая оперативный доступ к самым актуальным показателям, необходимым для анализа текущей ситуации и принятия соответствующих управленческих решений. Среди крупнейших заказчиков: Минздрав России, Рослесхоз, «Вертолеты России», «Алабуга», «Татэнерго».